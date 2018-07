Catalunya, per sota de la mitjana espanyola en despesa en viatges a l’estiu

Els catalans es gasten una mitjana de 449 euros en viatges o escapades a l'estiu, una xifra lleugerament per sota de la mitjana espanyola, de 478,70 euros, segons una enquesta del portal Ofertia.com entre 1.377 usuaris.

Dins el rànquing estatal, els balears i els madrilenys són els que es gasten més diners, amb una mitjana de 576 i 564 euros respectivament, mentre que els asturians i els càntabres són els que se'n gasten menys, amb una mitjana de 323 i 333 euros respectivament.

Segons aquestes dades, el 77% dels ciutadans de l’Estat fan algun viatge o escapada a l'estiu, però molts opten per un temps d'estada reduït per estalviar. El 27,6% del total marxen només un cap de setmana, mentre que tan sols el 24,3% marxen dues setmanes o més.

Tot i que el 23% de la població de l'Estat no marxi de viatge fora de casa, el conjunt dels ciutadans destinen una quantitat important de diners als àpats en restaurants i a les activitats d'oci durant l'estiu. La població de l'Estat, marxi o no de vacances, hi destina una mitjana de 119 euros.

A l'hora de planificar les vacances, l'ús d'internet i de les noves tecnologies ja està totalment generalitzat i ha desbancat els mètodes tradicionals. El 76,7% dels enquestats per Ofertia.com utilitzen internet o aplis per planificar les vacances, mentre que el 23,3% es mantenen fidels a mètodes més clàssics com els catàlegs en paper i les agències de viatges.