Mapes interactius: On continuen triomfant les rebaixes?

La campanya de rebaixes d’hivern, que ha començat aquesta setmana, cada vegada queda més difuminada, ja que les ofertes s’avancen a partir del Black Friday. Tot i així, hi ha molts llocs on continuen triomfant les rebaixes: segueixen interessant més que el Black Friday als usuaris d'internet de la majoria de comunitats de l’Estat, segons les dades de Google corresponents a les cerques de “rebaixes” en castellà, català, gallec i euskera i a les cerques de “Black Friday” durant els últims 12 mesos.

Extremadura encapçala el rànquing de comunitats en què l’interès per les rebaixes supera l’interès pel Black Friday en el conjunt de l’any, comptant el gruix de cerques concentrat en la campanya d’hivern i també les de la campanya d’estiu i de la resta de l’any. Concretament, amb un 61% de les cerques davant del 39% sobre el Black Friday. La segueixen Cantàbria i Castella-la Manxa, per sobre del 55%, i en set comunitats més les rebaixes també queden per davant.

A l’Aragó i al País Basc, el volum de cerques està totalment igualat, mentre que a les Canàries, Catalunya, les Balears, la Comunitat de Madrid i el País Valencià l’interès per les rebaixes es veu superat per l’interès pel Black Friday. A les Canàries és on hi ha una diferència més gran, amb un 61% i un 39%, mentre que a Catalunya, les Balears i la Comunitat de Madrid l’interès pel Black Friday està per sobre del 55%, i al País Valencià té un avantatge mínim, amb un 51% de les cerques.

Dels 18 municipis catalans pels quals Google té dades detallades, que coincideixen en gran mesura amb els municipis més poblats, només hi ha més interès per les rebaixes a la ciutat de Tarragona, amb un 51%, i un empat a la ciutat de Lleida. Als altres 16 municipis s’imposa l’interès pel Black Friday. Barcelona i diversos municipis propers encapçalen el rànquing, amb més d'un 60% de cerques. Al gruix de les ciutats mitjanes del país la xifra queda entre el 55% i el 60%.