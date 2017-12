Puigdemont i Arrimadas a l'alça, Junqueras i Albiol a la baixa: així s'ha mogut la mitjana d'enquestes

L'independentisme no arribaria al 50% dels vots i fregaria la majoria absoluta de 68 escons, mentre que el bloc del 155 quedaria per sota en vots i molt lluny de la majoria en escons. La situació dels blocs s'ha mantingut estable en les enquestes publicades en el mes i mig posterior a la convocatòria d'eleccions, entre el 27 d'octubre i el 15 de desembre, l'últim dia en què es podien publicar nous sondejos del 21-D a l'estat espanyol. Els equilibris interns de cada bloc, però, han experimentat canvis importants.

Carles Puigdemont ha guanyat 7,1 punts entre el 10,5% del 4 de novembre, en la mitjana de les primeres tres enquestes publicades, i el 17,6% del 15 de desembre. Un percentatge semblant al que ha perdut Oriol Junqueras, 5,6 punts entre el 27,9% de principis de novembre i el 22,3% de finals de la setmana passada. Al bloc del 155, Inés Arrimadas ha guanyat 2,5 punts i ha passat del 20,1% al 22,6%, mentre que Xavier García Albiol ha perdut 3,7 punts i ha passat del 9,6% al 5,9%.

Així, ERC ha passat de ser líder destacada a veure's superada per la mínima per Ciutadans. La candidatura de Puigdemont, en canvi, ha passat de disputar-se el quart lloc amb Catalunya en Comú i el PP a rellevar el PSC com a tercera força. Els socialistes i la CUP han mantingut les seves posicions durant aquestes setmanes, mentre que els comuns han patit un lleuger descens que ha beneficiat, sobretot, el bloc del 155.