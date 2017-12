Puigdemont i Rajoy fan del 21-D un plebiscit sobre l’1-O i el 155

Les cartes sobre la taula 48 hores abans de l’inici de la campanya electoral. Carles Puigdemont i Mariano Rajoy van evidenciar ahir fins a quin punt els comicis del 21 de desembre es llegiran com una revàlida de tot el que ha passat els últims mesos a Catalunya. Lluny de defugir-ho, tots dos van afanyar-se en els respectius actes de precampanya a fer de la cita amb les urnes un plebiscit sobre la seva gestió. Així, Puigdemont va situar el 21-D com “la segona volta” del referèndum de l’1-O, i Rajoy va reclamar als catalans consolidar els efectes “positius” que, sota el seu parer, ha tingut l’aplicació de l’article 155, que ha posat punt final al “romanço de l’independentisme”.

Tots dos, doncs, proven en definitiva de capitalitzar les principals fites dels seus respectius blocs. Així, Puigdemont busca atraure cap a Junts per Catalunya “l’esperit” del referèndum de l’1-O i Rajoy intenta que no siguin Ciutadans i el PSC els que obtinguin els rèdits de la suspensió de l’autonomia. Prova d’això és que ahir la presentació de la candidatura de Junts per Catalunya a Girona es va fer al pavelló de Sant Julià de Ramis, on havia de votar inicialment el president el dia del referèndum i que va ser un dels primers escenaris on es va fer evident la repressió policial.

Des d’allà, i a través d’una videoconferència -aquesta serà la via habitual del president de la Generalitat per poder participar en els actes de campanya tot i ser a Brussel·les-, Puigdemont va afirmar que les eleccions del 21-D “seran la segona volta de l’1-O”, i va cridar els catalans a rememorar les urnes d’aquell dia en què “tothom es va unir per defensar la democràcia, la pau i la llibertat”, per “doblegar l’autoritarisme de l’Estat”. Al vespre, en una entrevista amb el diari belga De Standaard des d’un teatre d’Anvers i davant de 800 persones, Puigdemont va afirmar que el programa de Junts per Catalunya és per “continuar el camí” de la creació d’un “estat independent”.

Que “corri l’aire”

Des de Mataró, on va participar en la precampanya del PP català, Mariano Rajoy, que preveu visitar Catalunya entre tres i quatre vegades més abans del 21-D, va aprofitar per fer una crida en el sentit oposat al del president de la Generalitat. Després de treure pit per l’aprovació d’un 155 que, va dir, va ser l’inici de “la solució a la deriva independentista”, el líder del PP va reclamar als catalans consolidar a les urnes l’“asserenament de la vida política” i el “retorn a la legalitat i a la normalitat” que ha suposat, segons ell, la suspensió de l’autonomia. Per això va reclamar que de les eleccions en sorgeixi un resultat que acabi amb el “romanço de l’independentisme” i permeti “obrir les finestres i deixar que corri l’aire”. Un resultat, en definitiva, que permeti “tancar ferides i reconstruir tot el que s’ha trencat en aquests anys de deriva sobiranista”.

Rajoy va ser molt dur amb les conseqüències que el Procés i les setmanes que van passar entre l’1-O i la declaració d’independència han tingut sobre Catalunya, i va posar especial èmfasi en les repercussions negatives que ha tingut, va dir, sobre l’economia, però també sobre la imatge exterior de Catalunya. Per això va demanar un resultat a les urnes que permeti que “tothom fora d’Espanya torni a veure Catalunya com una font de creixement i no de problemes”. Rajoy va acusar l’independentisme de mentir quan deia que el Procés no tindria efectes econòmics negatius i que una Catalunya independent rebria reconeixement internacional. “Deien que tindrien el suport d’Europa. De qui?”, va preguntar Rajoy, que, sense esmentar-lo, va aconsellar a Puigdemont que seria “convenient que deixés de carregar contra les persones que governen Europa”. “A la vida convé escollir bé els enemics, perquè si no acabes tenint problemes, oi?”, va avisar.