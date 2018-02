Una acció terrorista que va fer replantejar l’ús de pilones

Gairebé quatre mesos després de l’atropellament massiu a la Rambla es van instal·lar pilones tant al tram superior (per on va entrar la furgoneta blanca conduïda per Younes Abouyaaqoub) com a l’inferior del passeig. La decisió d’utilitzar obstacles fixos i mòbils per blindar “punts vulnerables” de Barcelona la va prendre al novembre el subgrup tècnic que es va crear després de l’atemptat a la Rambla, format per l’Ajuntament, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil -un subgrup de la Junta Local de Seguretat de Barcelona-. L’atac a la Rambla “va fer replantejar” l’opció de posar elements fixos, que fins llavors s’havia evitat “per la decisió complexa” que els obstacles siguin permanents, explica el portaveu dels Mossos, Albert Oliva. Arran de l’acció terrorista també s’ha restringit el trànsit a la Sagrada Família, un objectiu del pla inicial de la cèl·lula del 17-A, segons va revelar l’únic supervivent de la casa d’Alcanar.

“No pots blindar completament la ciutat”, valora l’analista de seguretat i expert en jihadisme Jofre Montoto, que afegeix que si el 17 d’agost la Rambla hagués tingut pilones, potser llavors l’atemptat s’hauria produït en un altre lloc de Barcelona sense elements fixos. Aquell dia, en el moment de l’atac, hi havia dues furgonetes de la brigada mòbil dels Mossos a la Rambla (una al capdamunt del passeig i l’altra a la part baixa) amb agents dedicats a reforçar la vigilància antiterrorista. Oliva recorda que les mesures anunciades al novembre no són “definitives” perquè es modulen -sobretot les que fan referència als obstacles mòbils- depenent de l’amenaça terrorista i el calendari d’esdeveniments, entre altres factors.

Corre, amaga’t i truca en cas d’atemptat

Coincidint amb el mig any del 17-A, els Mossos han llançat una campanya per explicar tres mesures d’autoprotecció als ciutadans en cas que es trobin enmig d’un atac. Es tracta de tres accions: corre, amaga’t i truca. D’entrada, es recomana sortir del perímetre on es produeix l’atemptat. En cas que no es pugui fugir, es demana que es busqui un lloc on amagar-se (posant el mòbil en silenci i sense fer soroll). Finalment, quan s’està en un espai segur, cal trucar al 112. Quan arriben els agents, es recorda que s’han de seguir les instruccions dels policies i mantenir la calma amb les mans a la vista, sense cridar ni fer gaires moviments.