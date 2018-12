“Si vols salvar el planeta, menja menys carn”

“La lluita contra el canvi climàtic depèn de tots. Només amb un canvi a la dieta, com ara deixar de menjar tanta carn, podem fer molt per combatre’l”. Ho diu Carlos González, investigador sènior de la unitat de nutrició i càncer de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Segons dades de la FAO, la ramaderia és responsable de gairebé un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle -més que la indústria del transport- i és un dels grans responsables de la contaminació de l’aigua amb tots els residus que genera. Amb aquestes dades a la mà, experts com González asseguren que és “necessari” canviar el patró alimentari que estem seguint avui dia a Occident, perquè aquesta dieta és “insostenible”. “Hem de menjar menys carn i molts més vegetals, de temporada i proximitat. D’aquesta manera contribuïm a ajudar les àrees rurals al voltant de les ciutats i evitem el problema de la despoblació del camp”. A més, recomana apostar pels llegums, que són proteïnes vegetals, una alternativa a la carn saludable i sostenible.

En la mateixa línia, el nutricionista-dietista Aitor Sánchez, autor del llibre Mi dieta cojea (Paidós), explica que la producció de carn, especialment de boví, és “un dels processos més impactants i ineficients de la ramaderia” i destaca que produir un quilo de proteïna de vedella és molt més costós que produir un quilo de llegums. “La carn de vedella requereix divuit vegades més superfície de terra, deu vegades més aigua, nou vegades més combustible, dotze vegades més fertilitzants i deu vegades més pesticides que els llegums”, diu. “Si vols impactar menys en el planeta, redueix la quantitat de carn que menges”, conclou.

Quan parlem de carn cal tenir en compte, com recorda González, que “l’OMS considera que el consum raonable de carn és d’uns 70 grams al dia i actualment a Occident en consumim entre 100 i 120 grams”. Davant l’augment de la població mundial i la incorporació al consum de carn de nous països, com la Xina, l’Índia, el Brasil i Sud-àfrica, aquest expert considera que la situació és “insostenible”. “Cal que els països desenvolupats comencem a menjar menys carn, i això suposaria un gran benefici contra el canvi climàtic però també per a la nostra salut, ja que el consum excessiu de carn, sobretot vermella, està associat a malalties cardiovasculars, diabetis i càncers”. “Una dieta vegetal és una dieta més sana”, conclou.

Kiwis de Nova Zelanda

D’altra banda, Aitor Sánchez considera que s’ha de menjar “fresc, local i de temporada”, perquè així es redueixen els costos de transport, emmagatzematge i manteniment de temperatura. “Portar kiwis de Nova Zelanda, cocos de Tailàndia i vedella de l’Argentina no és sostenible”, diu. A més, aquest nutricionista també considera que per lluitar contra el canvi climàtic és important no llençar menjar. “Gairebé un terç de la producció alimentària que generem acaba a les escombraries”, i això és insostenible si tenim en compte quant ha costat produir-ho. Cal, per tant, una millor gestió del menjar que comprem per evitar el malbaratament, i en això el nutricionista parla “d’un gran aliat”, “el congelador”, per evitar que el menjar acabi a les escombraries. Finalment, Sánchez apunta un últim canvi relacionat amb la dieta -tot i que no sigui estrictament alimentari-: fixar-nos en els envasos a l’hora de comprar. Recomana evitar els plàstics com més millor i mirar de comprar els envasos en què hi càpiga el menjar que ens menjarem, no més.

Des de l’ONG Ecologistes en Acció, el seu coordinador, Fernando Saz, coincideix amb els altres experts i destaca, sobretot, la importància de consumir productes locals. “Un aliment normal del súper fa, de mitjana, un recorregut de 5.000 quilòmetres. Això s’ha d’acabar”. Parla també de la importància de menjar productes ecològics, perquè “no pot ser que una fruita normal, com una pera o una poma, tingui de mitjana 35 pesticides diferents”. Si optem pels productes ecològics estaríem contribuint, diu Saz, a la reducció de l’ús d’aquests productes químics en l’agricultura.

El portaveu de l’ONG considera que “tots podem fer alguna cosa, ni que sigui a petita escala, contra el canvi climàtic. “És molt important ser-ne conscients. Podem incidir-hi molt, perquè tenim el poder de la compra”, destaca, tot i que demana més implicació de les administracions públiques.