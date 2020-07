"Hi ha vuit comunitats que creixen més que nosaltres: això no és normal"

260x366 El professor d'IESE Antonio Argandoña. El professor d'IESE Antonio Argandoña.

Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest dilluns confirmen que Madrid és una comunitat més pròspera econòmicament que Catalunya: la capital espanyola encapçala el llistat de comunitats en termes de PIB, d'ingressos per persona i, a més, creix a millor ritme que Catalunya. Què volen dir aquestes dades? Què suposa per a Catalunya aquest escenari? Respon a l'ARA Antonio Argandoña, professor emèrit d'economia i ètica de l'empresa a l'escola de negocis IESE.

Quina primera lectura se'n pot fer, de les dades?

Madrid és la comunitat que més ingressos té per persona, però Catalunya és la quarta. No està tan malament: hi ha uns 5.000 euros de diferència. Això és lògic ja que Madrid és la capital, té l'efecte atractiu d'estar prop dels centres de decisió... Excepte si ets una empresa del sector de l'automoció o el químic, Madrid té molt atractiu.

¿És més rellevant la taxa de creixement del PIB, doncs?

Entre l'1,8% de Catalunya i el 2,5% de Madrid hi ha una diferència que comença a ser interessant. Caldria saber què ha passat el 2019 a les dues comunitats. Les meves sospites són que a nivell públic l'enfoc independentista ha abandonat una mica la importància del sector privat i s'ha fixat més en variables macroeconòmiques. Això, i que totes les empreses de tecnologia, sobretot de serveis, se'n van a la regió econòmica més forta.

Però es diu que en aquesta crisi ens està anant pitjor que altres països per ser precisament una economia de serveis

Sí, però estem parlant del que succeïa el 2019, i llavors les coses estaven a favor de Madrid. És a dir, si tanquem els ulls i ens situem abans de la pandèmia, nosaltres estem en desavantatge. I el coronavirus ha de servir perquè reaccionem: si seguim la tendència del 2019, no anem bé. Ens passen vuit comunitats per davant [en termes de creixement], això no és normal: ens han donat dues bufetades a tots i ens despertem i ens preguntem què ha passat aquí, i el que ha passat és que tot això ens agafa en baixa forma física.

Què podem fer, davant d'això?

La idea de “Madrid ens roba” justifica moltes coses, però el que hauríem de fer nosaltres és fer un esforç per créixer millor. Hem de posar-nos les piles i dir que això ho hem d'arreglar d'alguna manera. On col·locarem els diners que rebem del govern i d'Europa? Per quins sectors apostarem? A sanitat, d'acord, però a més hauríem de mirar cap a indústries innovadores i invertir en educació. La crisi actual ens dona una oportunitat: és un canvi de paradigma que ens afecta a tots.