ABA English abandona les pèrdues i fa un gir cap al mòbil

A part del ràpid creixement, hi ha un altre fi que persegueixen la majoria de les start-ups : la sostenibilitat. Segons assegura a l’ARA el conseller delegat d’ABA English, Marc Vicente, des de finals de l’any passat ells ja poden esborrar aquest objectiu de la llista. L’empresa catalana d’aprenentatge d’anglès va assolir el break even al llarg del tercer trimestre del 2019 i ja supera els 30 milions d’estudiants en els diferents mercats en què opera. La companyia no comparteix quins van ser els seus ingressos durant l’any passat, però segons els últims comptes presentats al Registre Mercantil hi consta una facturació de 9 milions d’euros el 2018.

Precisament ABA English arriba al punt d’equilibri en els resultats financers en un moment de canvi. Els seus orígens es remunten a l’empresari Severo Figarola, creador del mètode Home English per aprendre anglès a distància, però el projecte es va redirigir al món online a través d’una plataforma web. Ara Vicente vol fer un gir més al seu negoci i des de finals de l’any passat la companyia assaja en alguns països una versió completament centrada en els dispositius mòbils. “Hem viscut una nova revolució dels idiomes, i es dona per fet que més gent parla anglès sense partir de zero, però encara n’hi ha que el volen perfeccionar”, afegeix. L’aplicació opera en 140 mercats, però ha notat un creixement rellevant sobretot a l’Amèrica del Sud i als Estats Units, on la població llatina migrant també la fa servir.

El Netflix de l’anglès

La metodologia d’ABA English combina continguts audiovisuals amb altres opcions per aprendre (algunes en la versió de pagament), com ara classes particulars o en grup per videoconferència o un xat perquè els alumnes puguin interactuar en anglès. De fet, part del canvi de model passa per personalitzar cada cop més el temari segons les preferències de l’estudiant. Per exemple, l’usuari pot aprendre anglès a través de vídeos sobre ioga, negocis, tecnologia o ciència. “Són píndoles molt concretes i contextuals”, apunta Vicente sobre aquest canvi de rumb. En paral·lel, també està impulsant una divisió corporativa de cara a les empreses.

Per crear tot aquest contingut la companyia fa servir una xarxa de més de 150 editors freelance i té una plantilla de gairebé 70 treballadors a Barcelona.