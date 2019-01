Acciona qualifica de fraudulenta la liquidació d'ATLL proposada per la Generalitat

Acciona creu que la proposta de liquidació del contracte d'ATLL presentada per la Generalitat és jurídicament "fraudulenta" i "purament cosmètica". Ho afirma a les al·legacions que ha presentat a la proposta de la Generalitat.

El Govern va fer una primera proposta de liquidació, en què Acciona i els seus socis a ATLL haurien de pagar 38 milions a la Generalitat. Però després en va fer una altra en què reconeix que la Generalitat ha de pagar 53,8 milions als accionistes d'ATLL. Però Acciona i els altres accionistes d'ATLL creuen que el Govern els ha de pagar més de 1.000 milions d'euros.

Els accionistes d'ATLL argumenten que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del novembre del 2018 apunta que el contracte és "anul·lable", però no està anul·lat, i per tant s'ha de complir.

Per això es remet a la clàusula 9.12 del contracte que assenyala que, en cas de resolució d'aquest durant el període de vigència, la Generalitat ha d'abonar a la societat una compensació econòmica que cobreixi el valor no amortitzat del cànon total de la concessió i el valor no amortitzat de les inversions fetes per ATLL, a més de les despeses derivades de l'anul·lació del contracte. En total 305,2 milions d'euros.

A més, l'empresa demana 769,5 milions per danys i perjudicis. A la suma de la liquidació i de la indemnització s'hi haurien de restar uns 38,1 milions de l'import net dels conceptes per liquidació del contracte, amb la qual cosa l'import total reclamat per Acciona puja a 1.036,7 milions.

En l'escrit d'al·legacions s'assegura que la nova proposta de liquidació de la Generalitat "no només està mancada del més mínim sentit jurídic o econòmic", sinó que és "clarament fraudulenta". També s'indica que el procediment seguit és només una "aparença" i el seu resultat està fixat des del principi per aconseguir que la Generalitat pugui canviar la forma de gestió "sense assumir més que un cost residual".

Confiscació

Segons Acciona, la nova proposta de liquidació no només genera un procediment fraudulent, sinó que produeix la confiscació del benefici concessional obtingut durant els anys de vigència del contracte i només incorpora retocs "purament cosmètics".

Per la seva banda, en un comunicat, Pioneer, soci internacional d'Acciona al consorci, ha acusat la Generalitat d'afany "recaptatori" i ha dit que estaven disposats a anar la justícia internacional per resoldre el tema.

El consorci liderat per Acciona continua gestionant ATLL i els seus aproximadament 350 treballadors estan donats d'alta a la Seguretat Social tant per ATLL com pel nou Ens de Proveïment d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), creat per la Generalitat per fer-se càrrec del servei després d'acordar l'any passat reprendre la gestió pública de l'empresa des de l'1 de gener d'aquest any. A més, la Generalitat ha iniciat un procediment de desnonament administratiu perquè ATLL deixi la concessió i se'n pugui fer càrrec la nova ATL.

No obstant això, Acciona va acudir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per evitar haver de lliurar la gestió de l'empresa abans de realitzar la liquidació del contracte.

ATLL és l'empresa que presta el servei de proveïment d'aigua en alta (des de les conques dels rius fins als dipòsits municipals) a Barcelona i àrea metropolitana. El servei va ser una concessió que va fer el 2012 el govern d'Artur Mas, en el moment de màxima contenció pressupostària, cosa que permetia anotar uns ingressos de quasi 1.000 milions d'euros. Però primer l'Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), i després el Tribunal Superior i el Tribunal Suprem, van anul·lar la concessió.