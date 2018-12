Airbnb cedeix i donarà a Hisenda les dades fiscals dels amfitrions

Pas endavant en la relació entre Airbnb i les autoritats fiscals espanyoles. Segons ha pogut saber l’ARA, la plataforma de lloguer turístic posarà en marxa dilluns una eina per començar a facilitar al ministeri d’Hisenda les dades dels amfitrions que li exigeix l’administració i que la companyia es resistia a entregar. Aquesta decisió arriba just abans que l’1 de gener entri en vigor el decret que va aprovar l’equip de Cristóbal Montoro (quan encara era ministre) per obligar els intermediaris tecnològics del lloguer turístic a enviar informació periòdica sobre la seva activitat per evitar el frau fiscal. La patronal de l’economia digital Adigital -de la qual formen part companyies com Airbnb i HomeAway- es va posicionar en contra de la mesura i va demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que recorregués el decret d’Hisenda.

Ara, però, Airbnb ha decidit suavitzar la tensió i fonts del sector turístic avancen que enviarà als seus amfitrions un formulari per demanar-los la informació requerida per Hisenda. Concretament, l’Estat vol saber el NIF dels titulars de l’habitatge, l’adreça exacta de l’immoble, el número del cadastre, els dies que es lloga amb finalitats turístiques durant l’any, les dates i l’import percebut. La plataforma insistia que no disposa de moltes d’aquestes dades, però a partir d’ara les exigirà: qui no doni aquestes dades no podrà llogar el seu habitatge a través d’Airbnb.

Responent a aquest diari, Airbnb va assegurar ahir que no té “res a compartir en aquest moment”. “Volem ser bons socis de les administracions en l’àmbit dels impostos i treballar junts en solucions de sentit comú per ajudar els amfitrions a pagar la seva part justa”, es limiten a dir des de la companyia. A més, afegeixen que Airbnb “ha treballat amb més de 500 governs en normatives que facilitin que les persones puguin compartir la casa”.

A diferència de la situació en països com Estònia o Dinamarca, la plataforma de lloguer turístic no ha arribat a un acord amb la Hisenda espanyola. En el cas danès, Airbnb va anunciar el maig passat que aquest seria el primer país del món on informaria les autoritats dels ingressos que generen els seus amfitrions.

A canvi, l’empresa va aconseguir que el govern danès regulés finalment el model de homesharing -amb alguns matisos, com ara un màxim de 70 dies l’any- i incentivés amb exempcions fiscals els ciutadans que decideixin compartir casa seva amb fins turístics. Aquesta entesa s’assembla a la que va assolir la setmana passada a Estònia, on la plataforma facilitarà que la declaració d’ingressos s’afegeixi automàticament a la declaració de la renda digital del país bàltic.

Cal tenir en compte que el decret elaborat per Hisenda només imposa aquesta obligació a les plataformes de lloguer turístic que faciliten el pagament en la seva mediació entre el propietari i el visitant. Això ha fet que algunes plataformes esquivin la normativa oferint l’opció de pagar en efectiu per evitar els requisits d’Hisenda. El primer enviament d’informació s’haurà de fer entre l’1 i el 31 de gener del 2019 i requerirà les dades fiscals de tot el 2018.

Recaptació de la taxa turística

L’altre front fiscal que Airbnb té obert a Espanya és el de la taxa turística. A Catalunya aquest impost el recapta la Generalitat i per als apartaments de les plataformes de lloguer turístic la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2017 el va fixar en 2,25 euros per nit. No obstant això, són els amfitrions els que han de cobrar als turistes l’import quan arriben. La Generalitat vol que la plataforma recapti directament la taxa turística i la pagui a l’administració catalana, però de moment encara no es pot fer.

La plataforma s’enorgulleix d’haver recaptat més de 1.000 milions de dòlars en taxa turística a tot el món: la companyia va recordar ahir en un comunicat que col·labora amb centenars d’administracions i ha arribat a acords de recaptació en països com França, Portugal i els Estats Units.