L'Audiència Nacional concedeix el tercer grau a Rodrigo Rato

Rodrigo Rato acabarà de complir sentència a casa seva. El jutjat de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional li ha concedit la progressió al tercer grau mitjançant control telemàtic. El magistrat que ha emès la interlocutòria, José Luis Castro, assenyala que la junta de tractament de la presó de Madrid V ha proposat per majoria que l'expresident de Bankia passi els dos anys i mig que li queden de condemna pel cas de les targetes black en règim de semillibertat. Per arribar a aquesta conclusió es basa en els informes elaborats pels professionals de l'equip tècnic del centre penitenciari.

El jutge conclou, basant-se en això, que es donen les circumstàncies que el fan mereixedor del tercer grau. Entre els factors positius hi ha per exemple que Rato gaudia de permisos de sortida sense cap incidència negativa, que donada la seva activitat professional hi ha un risc de reincidència baix o que ha assumit la responsabilitat pecuniària, és a dir, ha abonat tant la multa com la responsabilitat civil directa i subsidiària de la condemna. A aquestes variables s'hi afegeix l'edat de Rato (71 anys) i les malalties coronàries que pateix, que li permetrien, si es donen els requisits legals, obtenir la llibertat condicional.

Rodrigo Rato va ingressar a la presó de Soto del Real fa gairebé dos anys, el 25 d'octubre del 2018. L'Audiència Nacional el condemnava a quatre anys i mig per l'escàndol de les targetes black: segons el Tribunal Suprem, Rato va cometre un delicte continuat d'apropiació indeguda per la seva participació en un sistema que consistia a repartir entre alts càrrecs i consellers de l'entitat targetes bancàries opaques per a Hisenda que permetien als titulars utilitzar-les sense justificar les despeses i sense considerar-les part de la seva renda.

La notícia que el banquer podrà acabar de complir els dos anys i mig que li queden de condemna a casa arriba la mateixa setmana que també l'Audiència Nacional ha decidit absoldre'l, juntament amb 33 acusats més, pel cas Bankia. En aquest cas, el que investigaven els jutjats és si s'havia comès frau en la sortida a borsa de Bankia. La sentència, publicada dimarts passat, afirmava que en el moment de l'operació disposaven de l'aprovació de tots els reguladors i que el full de sortida a borsa contenia informació financera "àmplia i certa". El fet que desaparegui del mapa un procediment penal pendent i que es resolgui a favor seu ha estat un altre dels factors que ha inclinat la junta a decidir-se per concedir-li el tercer grau.