Autònoms, els eterns oblidats

“Som els invisibles per a l’administració”. L’afirmació és de Dunia Pullina, de 61 anys, una de les milers d’autònomes que dimarts es va quedar sense poder accedir a l’ajuda de 2.000 euros de la Generalitat. Porta tota sola la productora d’espectacles per a esdeveniments per a empreses Ilalluna Organitza ( ilalluna.com ) i des que va esclatar la pandèmia no ha facturat ni un euro. “Espero que algú s’adoni que necessitem un cop de mà perquè no sé si moriré de covid [està aïllada després de donar positiu] però sí de l’angoixa de com arribaré a final de mes”, alerta. Quin és el perfil d’autònom a Catalunya? Quines ajudes han rebut els autònoms durant aquesta pandèmia? Ho desgranem.

Catalunya, la comunitat amb més autònoms

Amb més de 549.000 persones el tercer trimestre, Catalunya és la comunitat amb més autònoms d’Espanya, segons el ministeri de Treball, un 16,7% del total d’empleats per compte propi que hi ha a l’Estat. Vuit de cada deu treballen sols i la mateixa proporció es dedica al sector de serveis, precisament el més castigat per la crisi sanitària. La gran majoria (86%) cotitzen per la base mínima (944,40 euros) i paguen una quota mensual de 286,15 euros. “Un 18% tanquen abans de complir els 11 mesos”, explica Sandra Zapatero, presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT). De fet, des de la CTAC-UGT asseguren que un 20% ja no tornaran a obrir el negoci després del covid.

Les obligacions de pagament

Si parlem del perfil majoritari d’autònom, és a dir, del que s’autoocupa i que cotitza la base mínima, les obligacions bàsiques que té són el pagament de la quota mensual, el pagament trimestral de l’IVA i de l’IRPF (normalment són diners que han d’avançar perquè es tracta de factures emeses però encara no cobrades) i la declaració de la renda. “Aquestes despeses augmenten si has de pagar lloguer, subministraments, taxes municipals...”, explica Zapatero. A més, no els corresponen vacances pagades i només tenen una prestació de cessament d’activitat, el conegut com l’atur dels autònoms, si acrediten pèrdues d’un 10% de la facturació els últims 12 mesos. La prestació dura quatre mesos (vuit si es cotitzen dos anys) i és d’un 70% de la base per la qual cotitzen (661,86 euros per als que paguen quota mínima). “Abans de la pandèmia es donava llum verda a menys d’un 40% de les sol·licituds”, lamenta la vicepresidenta d’autònoms de Pimec, Carme Garcia. La jubilació per als que han cotitzat el mínim és de 720 euros.

Principals ajudes de l’Estat durant la pandèmia

El govern espanyol va activar el 14 de març una prestació extraordinària per cessament d’activitat, que s’ha anat prorrogant com els ERTO i que ara està vigent fins al 31 de gener. Pullina l’està cobrant des de l’abril. Per obtenir-la s’ha de demostrar una caiguda de la facturació arran de la pandèmia d’almenys un 75%, i exonera també de pagar la quota d’autònoms. L’import de la prestació és un 70% de la base per la qual es cotitza (igual que l’atur per a autònoms). Alhora, aquest setembre també s’ha activat una prestació per als afectats per suspensió d’activitat, com és el cas dels restaurants o gimnasos a Catalunya. L’ajuda és del 50% de la base mínima de cotització (472 euros). El tercer suport són els préstecs ICO. A Pullina, en la primera onada n’hi van concedir un de 15.000 euros que inicialment ha de començar a retornar al cap d’un any si l’Estat no n’allarga la carència. “Com volen que retorni res si continuo sense ingressar ni un euro?”, es pregunta.

Prestacions puntuals del Govern

En el seu cas, la Generalitat ha dut a terme dues convocatòries d’ajuts a autònoms de fins a 2.000 euros. La primera, amb una partida de 7,5 milions d’euros, va ser a l’abril, i el col·lectiu va denunciar que era molt restrictiva. Se’n van beneficiar 8.869 autònoms, amb una ajuda mitjana de 900 euros. La segona, de 20 milions d’euros, és la que es va exhaurir en tres hores aquest dimarts. En aquest cas va arribar a 10.000 dels 100.000 treballadors per compte propi que complien els requisits per obtenir-la. També s’han destinat 40 milions a ajuts de fins a 1.500 euros als sectors de la restauració i l’estètica, obligats a tancat per les restriccions per fer front al covid. “Són ajudes insuficients, hi ha una descoordinació governamental i ara es necessiten solucions ràpides i prestacions directes”, lamenta Zapatero.

Les ajudes -afegeix- s’han de sectorialitzar perquè no és el mateix l’impacte del covid per a un restaurant que per a una perruqueria, que sí que pot obrir el negoci, una opinió que també comparteix Pullina. La portaveu de Pimec, per la seva banda, insisteix que cal una reducció impositiva. “No pot ser que redueixis la facturació un 50% i hagis de pagar els mateixos impostos”. “La desesperació de milers d’autònoms intentant demanar l’ajuda dimarts és l’exemple més clar de com està el col·lectiu, que sempre és el gran oblidat”, avisa Garcia.