L'exministre Miguel Sebastián demana personar-se com a acusació en el cas de l'espionatge del BBVA

L'exministre Miguel Sebastián ha demanat aquest dilluns personar-se com a acusació en el cas que investiga l'Audiència Nacional sobre el presumpte espionatge que el BBVA va encarregar a l'excomissari José Manuel Villarejo, una de les peces incloses en el cas Tàndem. El socialista és un dels principals afectats per les suposades escoltes il·legals i la difusió, segons revelacions periodístiques, de falsos rumors per desestabilitzar alguns membres del govern espanyol el 2014, aleshores encapçalat per José Luis Rodríguez Zapatero.

Davant l'intent de la constructora Sacyr d'aconseguir el control del BBVA amb la suposada ajuda de l'executiu socialista, el banc hauria contractat Villarejo per frenar l'operació. Les revelacions dels diaris digitals 'El Confidencial' i 'Moncloa.com' apunten al fet que l'expolicia va difondre falsos rumors sobre la vida privada de Sebastián tant als mitjans de comunicació com en l'entorn del socialista.

En el seu escrit a l'Audiència Nacional, l'exministre assegura que es tracta d'uns fets "especialment greus" que, si finalment queden provats, "serien l'escàndol de corrupció corporativa més important de la democràcia" a l'Estat.