BBVA espera que la millora econòmica es traslladi als sous

BBVA Research manté les seves previsions de creixement del PIB en el 3,1% per 2017 i en el 2,5% per 2018, i espera que la recuperació continuï en 2019 amb una alça del 2,3%. El servei d'estudis del banc també espera que la millora de l'economia comenci a traslladar-se als salaris, alhora que s'estima que es creïn al voltant de 860.000 llocs de treball a Espanya en els dos pròxims anys.

Aquestes són les previsions de l'informe 'Situación España' del servei d'estudis de l'entitat, presentat aquest dimarts per l'economista cap del Grup BBVA i director de BBVA Research, Jorge Sicília, i el responsable d'Anàlisi macroeconòmic de BBVA Research, Rafael Doménech.

Sicília ha destacat el bon moment de l'activitat global que "es consolida", amb un creixement "més sincronitzat" a tot el món, alhora que l'economia espanyola acaba 2017 en un to "bastant bo" tot i la incertesa de la política econòmica.

Per això, el servei d'estudis del banc manté el seu pronòstic després que al novembre rebaixés en dues dècimes la seva previsió de creixement per a 2017, fins al 3,1%, i en tres dècimes la de 2018, fins al 2,5%, per l'impacte de la situació política a Catalunya.

L'informe subratlla que el creixement podria haver arribat a un 0,8% en l'últim trimestre del 2017, tot i la incertesa política, i apunta que la recuperació s'explica pel comportament positiu del consum públic i privat i per la continuïtat en la recuperació de la resta de components de la demanda.

Per al primer trimestre de 2018, el BBVA augura una moderació en el creixement del PIB, que se situaria al voltant del 0,6% o 0,7% trimestral, si bé BBVA Research sosté que la incertesa sobre la política econòmica ha disminuït "significativament ", però es manté elevada després de marcar un màxim històric a l'octubre i el seu impacte podria continuar fent-se notar durant la primera meitat de l'any.

13,4% d'atur

Sobre l'ocupació, BBVA creu que la taxa d'atur podria situar al voltant del 13,4% al final de 2019, el que implicaria una baixada de més de tres punts al llarg del bienni 2018-2019. Així, es podrien crear uns 860.000 llocs de treball en els dos pròxims anys.

L'increment del 4% del Salari Mínim el 2018 amb prou feines condiciona les perspectives del mercat laboral, si bé BBVA Research creu que no es pot descartar un esgotament de la recuperació de l'ocupació, com a conseqüència de restriccions de capacitat en alguns sectors o de manca de mà d'obra qualificada. Per això, adverteix que a mesura que l'atur s'absorbeixi, és possible que es doni un alentiment de la recuperació de l'ocupació parcialment compensada per un augment dels salaris.

A més, el servei d'estudis del banc creu que al llarg del bienni 2018-2019 el cicle econòmic continuarà minorant el dèficit, tant per l'efecte dels estabilitzadors automàtics com per la reducció de les prestacions socials, al que se sumarà una menor càrrega d'interessos. El dèficit es reduiria tan sols per l'impacte del cicle i se situaria entorn del 2,4% del PIB el 2018 i el 1,7% el 2019, lleugerament per sobre dels objectius requerits per la Comissió Europea.

Funcas situa el creixement en el 2,6%

També la fundació de les caixes d'estalvi, Funcas, ha publicat aquest dimarts les seves previsions econòmiques, que mantenen que l'economia espanyola creixerà aquest any un 2,6%, mig punt menys que el 2017, amb una aportació de la demanda nacional de 2,2 punts i de quatre dècimes en el cas del sector exterior.

Els seus càlculs apunten que el PIB registrarà creixements trimestrals del 0,6% durant tot l'exercici, excepte en l'últim trimestre, on moderarà el seu avanç al 0,5%.

Encara que no han modificat la seva estimació sobre el PIB, els 17 panelistes de Funcas sí que han elevat una dècima, fins al 2,3%, la seva previsió de creació d'ocupació per a 2018, mesurada en termes de llocs de treball equivalents a temps complet. D'aquesta manera, la creació d'ocupació moderarà el seu ritme de creixement respecte a 2017 (2,8%).

També s'han revisat a l'alça, una dècima, la taxa d'inflació mitjana per a aquest any, fins situar-la al 1,6%, com a conseqüència de la pujada del preu del petroli en les primeres setmanes de gener. Per desembre, esperen que la taxa interanual arribi al 1,5%.

Els experts del Panell de Funcas mantenen la seva previsió de taxa d'atur mitjana per a aquest any en el 15,3%, enfront del 17,1% registrat el 2017.

Pel que fa al dèficit públic, la previsió de consens del Panell apunta que el 2017 es complirà l'objectiu de situar-lo en el 3,1% del PIB, si bé pronostica que aquest el dèficit serà del 2,4% del PIB el 2018, dues dècimes per sobre de l'objectiu.