La Fiscalia estudia ampliar les acusacions contra Rato per la sortida a borsa de Bankia

L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dilluns la cúpula directiva de Bankia el 2011, amb l'expresident Rodrigo Rato al capdavant, per haver maquillat suposadament els comptes per amagar la situació comptable real quan l'entitat bancària va sortir a borsa. La Fiscalia per ara només acusa Rato, el seu número dos, José Luis Olivas, i dos exconsellers de l'entitat del delicte d'estafa als inversors, però podria endurir les acusacions per imputar-los a tots quatre també el delicte de falsedat de comptes.

En la seva intervenció inicial, la representant de la Fiscalia Anticorrupció Carmen Launa ha anunciat que no descarta ampliar les acusacions en les seves conclusions definitives. "Eventualment hi hauria la possibilitat de canviar-les", ha subratllat. Rato, que va ser vice-president econòmic del govern del PP de José María Aznar i director gerent del Fons Monetari Internacional (FM), s'enfronta a cinc anys de presó pel delicte d'estafa però, si el ministeri públic acaba per imputar-li també el de falsedat de comptes, la petició de presó augmentaria.

La fiscal ha explicat que estudia endurir l'acusació perquè una sentència del Suprem posterior al seu escrit d'acusació -sentència que crea jurisprudència- considera que la "mera formulació dels comptes" és un fet suficient per considerar-ho delicte. La clau és que els comptes que Bankia va utilitzar per sortir a borsa no havien estat aprovats per la cúpula sinó que només s'havien elaborat (formulat, en el llenguatge jurídic).

És a dir que tot i la petició de les acusacions particulars en aquest sentit, la fiscalia no havia imputat als màxims directius el delicte de falsedat de comptes perquè els números de Bankia no s'havien aprovat formalment. La sentència del Suprem, però, determina que no cal haver passat pel vistiplau formal per considerar que fer públics uns comptes falsos és delicte. D'aquí que ara es plantegi imputar també Rato per aquest delicte.

L'exbanquer, que ha arribat a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares en un furgó policial procedent de la presó de Soto del Real, està assegut a la primera fila del banc dels acusats i pren nota contínuament del judici. La resta dels imputats, una trentena, també estan presents a la primera jornada del judici. Tot i que la Fiscalia només assenyala quatre directius, la resta estan imputats per les denúncies de les acusacions particulars, entre les quals hi ha associacions d'usuaris bancaris i l'entitat 15MpaRato.

La defensa d'Acebes titlla de "política" la seva imputació

Entre la trentena de dirigents de l'entitat que s'asseuen al banc dels acusats hi ha un altre dels exmembres del govern del PP, Ángel Acebes. L'exministre de l'Interior formava part del consell d'administració de BFA, la matriu de Bankia. El seu advocat ha demanat en la seva intervenció inicial que deixi d'estar imputat perquè Acebes va entrar a formar part de la cúpula directiva de BFA uns dies després de la sortida a borsa de Bankia. "Aquest fet és incontestable", ha assegurat.

El lletrat ha acusat la desapareguda Unió, Progrés i Democràcia (UPiD), de Rosa Díez, el partit que va presentar la primera denúncia contra els dirigents de Bankia, d'haver fet una acusació per raons polítiques. "És una querella contra un oponent polític", ha denunciat.

El judici que ha començat aquest dilluns s'allargarà mesos, almenys fins al juny del 2019, segons fonts de l'Audièncua Nacional. Rato ja està complint condemna des del 25 d'octubre pel cas de les 'targetes black'.