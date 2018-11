La sortida a borsa de Bankia, a judici

L’expresident de Bankia i exvicepresident del govern del PP, Rodrigo Rato, torna a seure al banc dels acusats. Després de cinc anys d’instrucció, l’Audiència Nacional jutja a partir d’avui les presumptes irregularitats de la sortida a borsa de Bankia el 2011. Segons l’acusació, l’entitat que dirigia Rodrigo Rato va maquillar els comptes del banc per amagar que tenia pèrdues milionàries, contràriament al que indicava el fulletó d’informació financera que va elaborar l’entitat per sortir a borsa.

Els acusats i Bankia, que també és un dels imputats com a persona jurídica juntament amb la seva matriu, BFA, i la consultora Deloitte, hauran de respondre a les acusacions d’estafa als inversors i falsedat de comptes. La Fiscalia acusa l’antiga cúpula de l’entitat d’haver amagat la veritable situació financera per obtenir, “costés el que costés”, els fons que es necessitaven per cobrir les exigències de capital. Rato s’enfronta a cinc anys de presó i a una multa de 60.000 euros, mentre que al vicepresident de Bankia en el moment dels fets, José Luis Olivas, se li demanen quatre anys i la mateixa quantitat de diners que a l’exministre d’Economia.

Condemnat per les targetes

Per poder assistir al judici, que se celebra a la seu que l’Audiència Nacional té a San Fernando de Henares, Rodrigo Rato sortirà per primera vegada de la presó de Soto del Real, a la Comunitat de Madrid, on es troba des del 25 d’octubre per complir la condemna de quatre anys i mig de presó pel cas de les targetes black. Serà la magistrada que va condemnar Rato per les targetes opaques, Ángela Murillo, qui presidirà el tribunal que jutjarà la sortida a borsa de Bankia. Es preveu que el procés duri uns quants mesos, almenys fins al juny del 2019.

El de Bankia és el judici més important a una entitat bancària que es fa a Espanya. És molt destacat no només per la gravetat dels fets, sinó també perquè amb la suposada falsedat dels comptes, que es va destapar un any després, es va desencadenar el rescat bancari pagat amb diners públics. Bankia va necessitar 23.500 milions d’euros per evitar la fallida i va acabar nacionalitzada.

Com a proves clau de l’acusació per demostrar que Bankia va maquillar els comptes hi ha els informes dels experts del Banc d’Espanya. Als documents, els pèrits que van analitzar els números de l’entitat arriben a la conclusió que els comptes del 2010 i el 2011 estaven manipulats per poder sortir amb èxit a borsa. Els experts també critiquen el paper que va tenir el mateix Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que no van alertar de les irregularitats, així com de la consultora que va auditar els comptes abans de la sortida a borsa, Deloitte.

Aplicar la doctrina Botín

Durant el procés, la defensa intentarà fer valer que precisament els seus comptes van ser avalats tant pel Banc d’Espanya com per la CNMV, que no estan acusats. I també al·legarà que el forat que es va destapar de gairebé 3.000 milions d’euros tenia relació amb la caiguda del valor dels actius de l’entitat, que es va donar per un agreujament de la crisi econòmica. La defensa també intentarà que s’hi apliqui l’anomenada doctrina Botín, per poder expulsar les acusacions populars del judici que arrenca avui.