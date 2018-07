Batet anuncia l'eliminació del descompte salarial als funcionaris per baixes mèdiques

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha anunciat l'eliminació del descompte en la nòmina de treballadors públics per baixes mèdiques, una reducció salarial introduïda el 2012 pel govern de Mariano Rajoy. Durant la seva compareixença davant la comissió de política territorial i funció pública del Congrés, a la qual ha assistit per exposar les línies generals de la política del seu departament, ha assenyalat que el govern restablirà "immediatament el ple dret al 100% des del primer dia de la incapacitat temporal".

La ministra ha expressat la seva intenció de poder assolir un acord amb les organitzacions sindicals de la funció pública abans de dues setmanes per poder entregar-los "un document consensuat" en la reunió que mantindran el 16 de juliol i implantar aquesta mesura "sense més demora".

Per això, ha dit que ha donat ja "les instruccions oportunes" al director general de la funció pública per convocar els representants dels treballadors i negociar aquesta mesura. Tanmateix, ha especificat que, si bé els pressupostos del 2018 autoritzaven les diferents administracions a eliminar el descompte, la mesura no tenia caràcter obligatori.

La ministra ha assegurat que el treball que desenvoluparà pel que fa a ocupació pública "pot seguir desenvolupant-se sobre les bases que el govern del PP va acordar recentment amb els sindicats", ja que creu que "ofereixen un bon punt de partida per a la recuperació dels drets dels treballadors públics i la revitalització de l'actuació administrativa".

D'aquí dues setmanes està prevista la primera reunió amb els sindicats. La reducció de la interinitat és un dels objectius de cara a l'ocupació.