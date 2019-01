Breu guia sobre els nostres drets en les rebaixes

Dilluns és el primer dia de les rebaixes d’hivern, que s’allargaran fins a principis de març, si més no tècnicament. Això significa que en els comerços habituals hi trobarem productes en oferta. Però, com que no és or tot el que lluu, hem de recordar una sèrie de punts clau si no volem emportar-nos decepcions a posteriori. Els deu punts següents pretenen ser una breu guia per deixar clar a què tenim dret i a què no.

Per començar, a l’entrada del comerç ha d’estar assenyalat clarament que l’establiment està en període de rebaixes, ja que és la garantia que el comerç en qüestió s’acull a la normativa vigent per a les rebaixes. Un cop a l’interior, l’establiment ha de tenir indicat quins productes estan rebaixats, ja que no és impossible, ni il·legal, la convivència en un comerç de productes rebaixats al costat d’altres de la temporada següent. La distinció s’ha de fer mitjançant cartells ben visibles per evitar que ens creïn una confusió que no es resolgui fins que siguem davant de la caixa. Ja en l’etiqueta del producte d’oferta, el percentatge rebaixat ha de figurar de manera visible i entenedora: si és un 20%, un 30%, un 50%, etc. A més, hi ha de figurar clarament l’evolució de la rebaixa que ha tingut el producte i no pot tapar-se una anterior rebaixa amb l’etiqueta del preu nou. D’altra banda, els productes que s’acullen a cada percentatge de rebaixa han d’estar físicament delimitats, de manera que es faciliti l’elecció al comprador.

Un altre dret que ens assisteix és el de rebre sempre una factura de compra. No val al·legar que un producte rebaixat no té rebut, ja que el rebut és una confirmació de la compra que després ens permetrà reclamar, desgravar, etc. No obstant això, sí que és legal que no ens deixin pagar amb targeta els productes rebaixats, si bé han d’informar-nos de manera explícita sobre aquesta política a les etiquetes o a l’entrada de l’establiment.

D’altra banda, només podrem tornar un producte adquirit en rebaixes si està trencat, tacat o és defectuós. Si la compra s’ha fet per internet, el termini de devolució és de catorze dies, sempre que així s’indiqui en el procés de compra, i de dotze mesos si no s’ha indicat adequadament. En el cas que ens acceptin la devolució, poden donar-nos un val en lloc de diners, sempre que sigui equivalent al preu pagat. Finalment, hem de saber que els productes rebaixats tenen les mateixes garanties que els de temporada, atès que s’acullen a la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris.