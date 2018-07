La Cambra de Comerç torna a revisar a l'alça les previsions de Catalunya i preveu un creixement del 3,1%

La Cambra de Comerç de Barcelona ha refet les seves previsions macroeconòmiques per aquest any, en què fa una lectura més positiva de les dades i preveu una millora del PIB per al 2018, superior al que detectava en el seu últim informe. Segons les seves últimes anàlisis, Catalunya tancarà l'any creixent un 3,1%. Es tracta de quatre dècimes més de les seves últimes estimacions i dues per sobre de les expectatives del Govern de la Generalitat.

"Podem confirmar que l'escenari més optimista s'està complint", ha manifestat aquest dimecres el president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls. L'organisme, per tant, torna a revisar a l'alça el ritme de creixement català.



El PIB de l'economia catalana va augmentar un 0,8% (intertrimestral) en el segon trimestre, una xifra idèntica a la dels dos trimestres anteriors i una dècima superior a la prevista pel Banc d'Espanya respecte de l'economia espanyola. Acompanyat de Joan Ramon Rovira, director del gabinet d'estudis econòmics de la Cambra, Valls ha anunciat que, d'acord amb aquests resultats, el creixement interanual de l'economia catalana hauria sigut del 3,3% el segon trimestre, tan sols una dècima per sota dels resultats de l'any anterior.



Valls ha celebrat que des del primer trimestre del 2015 els índexs de creixement a Catalunya han superat el 3%, una notícia que "evidencia la consolidació de l'economia catalana". Tot i així, s'espera una lleugera contenció del ritme de creixement per al tercer i el quart trimestre del 2018, amb augments del 0,7% i del 0,6% respectivament, com també per a l'exercici total del 2019 a causa de la "desacceleració del consum i de les explotacions".

Indústria consolida el ritme de creixement

El president de la Cambra ha destacat que la inversió serà el "gran motor de la demanda interna", que registrarà un creixement inferior al de l'any passat, estimat en el 4,8%, juntament amb el consum privat, que preveu un augment del 2,3%. Tot i així, el consum públic es mantindrà en un ritme moderat del 2%.



El sector industrial segueix consolidant el "fort dinamisme de la indústria catalana", amb un creixement acumulat del 4,6% fins al mes de maig, notablement superior als resultats del conjunt de l'estat espanyol. La construcció i el sector serveis ocupen la segona i la tercera posició pel que fa al ritme de creixement, amb uns resultats del 3,6% i el 2,7%, respectivament.



Tant Valls com Rovira s'han mostrat preocupats amb l'evolució del turisme, ja que, davant un "mercat madur com el català", han dit, cal fer una "anàlisi transversal" (tant des del sector privat com des del sector públic) per determinar quin tipus de turisme es desitja per a Catalunya. Un debat que, han lamentat, "no s'està duent a terme".

Alentiment de la inversió

Davant les primeres senyals d'alentiment de la inversió en béns d'equipament, la Cambra ha proposat una nova reducció de la quota integral de l'impost de societats del 15% i que substituirà la deducció vigent el 2013 i 2014 del 10%. En aquesta ocasió, però, n'exclourien les inversions immobiliàries i amb aplicació exclusiva a les pimes.