Catalunya supera per primer cop els 10.000 M€ d'exportacions agroalimentàries

Les exportacions agroalimentàries de Catalunya van créixer en valor quasi un 8,5% l'any 2019 i per primer cop van superar els 10.000 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. L'any passat es van exportar quasi 6,5 milions de tones, un 1,4% més que l'any anterior, amb un valor total de 10.677 milions d'euros. Un 21,2% de les exportacions agroalimentàries espanyoles les van fer empreses catalanes.

651x737

Malgrat l'alentiment del comerç mundial per la frenada de l'economia, el Brexit i la guerra comercial, el sector agroalimentari català va augmentar les seves vendes a l'estranger, en gran part gràcies a l'impuls de les exportacions porcines a la Xina i la resta de l'Àsia, on la pesta porcina ha obert el mercat als productors catalans. "Ha sigut un molt bon any perquè el sector agroalimentari s'ha consolidat com el tercer sector exportador del país, per darrere del sector químic i dels béns d'equip", ha destacat la consellera, que ha recordat que en el conjunt de la cadena –sector primari, indústria d'alimentació i begudes i indústria auxiliar– mou 38.205 milions d'euros, el 16,2% del PIB de Catalunya.

Segons l'ICEX, les exportacions agroalimentàries catalanes van suposar un 13,9% del total de les exportacions de Catalunya. Però, entre els sectors més importants, és el que més va créixer. Així, va augmentar més del 8,5%, mentre que la química, el primer sector amb un 27% del total, va créixer un 6,3%, i els béns d'equip, el segon sector amb un 17,3%, va augmentar un 1,3%. El quart sector per darrere de l'agroalimentari, que és l'automoció, suposa un 13,2% de les vendes a l'exterior, però va experimentar una caiguda de més de l'11%.

El bon comportament de les exportacions agroalimentàries ha permès, a més, que per primer cop el 2019 Catalunya hagi assolit superàvit comercial en aquest sector, ja que les exportacions, de 10.677 milions, han superat lleugerament les importacions agroalimentàries, de 10.194 milions. A més, el 2019 es va assolir el rècord de 2.760 empreses del sector que venen regularment a l'estranger.

El sector càrnic lidera les exportacions agroalimentàries catalanes, amb un 37,7% del total, per un valor de 4.024 milions d'euros. En volum, les vendes de carn a l'exterior van augmentar un 9,43% respecte al 2018, però en valor l'augment va fregar el 24%. Destaca l'increment del porcí, que representa dos terços de les exportacions del productes càrnics i va créixer un 32,8% especialment per les exportacions a la Xina, que es va convertir en el primer mercat i va desplaçar França i el Japó. Les vendes de porcí a l'exterior van aportar un 24,8% de totes les exportacions del sector.

El director gerent de l'empresa pública Prodeca, Ramon Sentmartí, ha indicat que no disposa de dades concretes sobre quin impacte pot tenir l'epidèmia de coronavirus en les exportacions del sector. "És previsible que tingui algun efecte", ha dit, tot i confiar que sigui "transitori i es reverteixi pròximament".

Els productes denominats fine food –productes de forn i pastisseria, melmelades, sucs, cacau i altres– ocupen la segona posició exportadora del sector, amb 3.115 milions i un 29,1% del total exportat en valor, mentre que la capacitat exportadora de fruites i hortalisses se situa en tercera posició, amb 862 milions i un 8% del total. Els productes més venuts en termes de valor a l'estranger són préssecs, nectarines, cítrics, pomes i peres.

Descens de l'oli, el vi i el cava

Els olis són el quart sector exportador, amb un 5,9% del total i 631 milions exportats. Però l'oli d'oliva va caure en les seves vendes a l'exterior un 13,4% en valor, tot i incrementar el seu volum exportat en un 19,7%.

Després de dos anys consecutius de creixement, també van baixar les exportacions del sector del vi i el cava, amb un descens d'un 11,5% en valor, tot i que es manté com a cinquè sector exportador, representant el 5,3% de les exportacions catalanes i totalitzant 571 milions.

Els cereals i les llavors suposen el 3,8% de les exportacions, amb quasi 410 milions exportats, seguits del peix i el marisc, que en setena posició representen el 2,5% del total amb 273 milions, un 9,1% menys respecte al 2018.

A la conquesta de l'Àfrica

Les exportacions a països de la UE suposen el 63,7% del total i van créixer un 4,7%, mentre que les exportacions a països tercers van augmentar un 15,8% i van representar el 36,2% restant del total. Els principals països importadors de productes agroalimentaris catalans el 2019 van ser França (17,5% del total), Itàlia (9,2%), la Xina (7,6%), Alemanya (6,6%), Portugal (5,4%), el Regne Unit (5,1%), el Japó (3,5%), Polònia (3%) i els Estats Units (3%). La Xina, destinació on gairebé no s'exportava fa deu anys, es va situar el 2018 com el sisè destí de les exportacions agroalimentàries catalanes i aquest 2019 ha escalat posicions fins a situar-se en la tercera posició.

Catalunya exporta aliments i begudes a un total de 193 mercats i, malgrat que Europa continua sent el principal, també estan creixent molt les vendes a la Xina, els Estats Units i el continent africà, amb països com Kènia, Nigèria, el Senegal i la República Democràtica del Congo.