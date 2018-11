La Comissió Europea inicia el procediment per dèficit excessiu contra Itàlia

La Comissió Europea ha obert aquest dimecres el procediment per dèficit excessiu contra Itàlia. L'executiu europeu considera que l'esborrany de pressupost presentat per Roma suposa un "incompliment seriós" del pacte europeu d'estabilitat pressupostària. A més, la Comissió –que ha estudiat tots els projectes de pressupost dels països de la Unió Europea– ha considerat que l'esborrany de pressupost presentat pel govern espanyol presenta "riscos d'incompliment", la qual cosa no suposa l'obertura de cap procediment.

La Comissió creu que el pla pressupostari del govern italià per al 2019 no permetrà reduir el deute públic del país, que és superior al 130% del producte interior brut (PIB), ja que augmenta el dèficit fins al 2,4%, quan el 2018 va ser de l'1,8%. Brussel·les no es creu els arguments de l'executiu presidit per Giuseppe Conte que l'increment del dèficit comportarà una millora del creixement econòmic i, per tant, un augment dels ingressos públics que es podrien destinar a reduir el deute.

D’acord amb la Comissió, es confirma "l’existència d’un cas especialment seriós d’incompliment de la recomanació" que Brussel·les va enviar a les autoritats italianes després que aquestes presentessin el primer esborrany pressupostari el passat octubre. Llavors la Comissió ja va considerar que el pla del govern de Conte no era realista, un fet sobre el qual ha insistit fins avui malgrat l’oposició de Roma, que ha repetit que no pensa fer modificacions a l’objectiu de dèficit dels seus comptes públics.

"L'impacte del pressupost sobre el creixement econòmic serà, segurament, negatiu", ha dit el vicepresident de la Comissió Valdis Dombrovskis, ja que, al seu parer, el pla del govern italià "no conté mesures significatives per potenciar el creixement", i en canvi presenta el risc que l'economia del país torni "a la inestabilitat". Malgrat això, l'executiu europeu no preveu que aquesta inestabilitat es pugui acabar contagiant a altres països de la zona euro.

"Estem convençuts dels números del nostre pressupost. En parlarem d'aquí un any", ha declarat el vice primer ministre italià Matteo Salvini, en conèixer la decisió de Brussel·les. El procediment per dèficit excessiu exigeix ara que l'anàlisi publicat per la Comissió sigui estudiat i aprovat pels governs dels estats membres abans de prendre les següents mesures, que podrien arribar a incloure sancions a Itàlia

Risc d'incompliment espanyol

Pel que fa a Espanya, si el govern central pot aprovar el pressupost al Congrés dels Diputats, per primer cop inclourà un dèficit inferior al 3% el 2019, concretament del 2,1%. Amb això, el país abandonaria el procediment per dèficit excessiu, però Brussel·les insisteix que les seves projeccions indiquen "una desviació significativa" respecte al full de ruta a mitjà termini per reduir el deute públic, que en el cas espanyol serà del 94%.

Segons la Comissió, l'esborrany de pressupost espanyol no inclou cap esforç estructural per reduir el deute, quan li havia requerit que fos del 0,65% del PIB, uns 7.800 milions d'euros. El govern de Pedro Sánchez havia assegurat que aquest esforç sí que existeix i és del 0,4%, però Brussel·les ha replicat que l'executiu espanyol no té en compte un possible descens dels ingressos.

Les autoritats comunitàries han insistit que, ja que el govern espanyol no compta amb prou suports parlamentaris per aprovar el pressupost, en cas que es renegociï l'esborrany, Madrid haurà de tornar a presentar un esborrany a la Comissió perquè l'estudiï i en doni el vistiplau.