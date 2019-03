Comsa recorrerà la multa de Competència a les constructores que es repartien obres d'Adif

La constructora catalana Comsa ha titllat d'"arbitrària" i "injusta" la sanció imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) per possible repartiment de concursos públics convocats per Adif i ha anunciat que recorrerà aquesta resolució davant l'Audiència Nacional.

Comsa ha destacat que cap dels seus directius ha estat multat en aquest expedient sancionador de Competència.

La CNMC va comunicar dimecres la sanció a 15 empreses –entre les quals figura Comsa amb 2,8 milions– amb multes que sumen 118 milions d'euros, una de les sancions més elevades imposades per l'organisme. A més, ha sancionat catorze dels seus directius amb 666.000 euros per haver-se repartit durant anys concursos públics convocats pel gestor ferroviari.

La CNMC vol prohibir que aconsegueixin contractes amb l'administració

Les empreses sancionades són Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS), Inabensa, Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) i Citracc. L'organisme supervisor ha activat, per primera vegada, el procediment per prohibir a aquestes companyies que tanquin contractes amb l'administració.

Segons la CNMC, les empreses sancionades van participar durant 14 anys en tres càrtels per falsejar la competència en les licitacions de l'AVE i del tren convencional.

La CNMC considera provat que Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc i Eym es van repartir 24 licitacions, valorades en 837 milions, per a la construcció i el manteniment de l'electrificació de l'AVE durant 8 anys (2008-2016).

Aquest no és el primer expedient de la CNMC que acaba amb multes a empreses que treballaven per a Adif.