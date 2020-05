Díaz confia en fer les paus amb els agents socials

Cinc dies després que el pacte amb EH Bildu per derogar la reforma laboral dinamités la seva relació amb patronals i sindicats, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, tenia aquest dilluns la difícil tasca d’explicar al Senat la seva acció de govern per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en el mercat de treball. Després de l'enuig que va provocar arribar a un acord en matèria laboral sense asseure's abans a negociar amb patronal i sindicats, s'ha mostrat confiada que aquesta relació torni a la normalitat. Díaz ha qualificat de "clau" el diàleg social i ha assegurat que la "connexió" del seu ministeri amb els agents socials és "màxima". "En política és important què es fa, però també és important com es fa. Importa el contingut però importa la forma", ha insistit.

La ministra no renunciarà a la derogació de la reforma laboral del 2012 i ha recordat que aquest procés "seguirà el seu curs". Sempre, això sí, dins el diàleg social. En les seves paraules, la modificació impulsada pel govern de Mariano Rajoy és responsable en bona part de la precarietat actual. De fet, ha posat en relleu els acords als quals ha arribat amb sindicats i patronals des de l'inici de la legislatura. Per exemple, l'increment del salari mínim interprofessional fins als 950 euros o l'allargament dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de juny.

Per aquest últim punt es tornarà a reunir amb la comissió tripartita per avançar, ja que "no és un punt i final". "Els treballs han estat molt importants", ha dit. L'objectiu és que es pugui distingir entre sectors a l'hora d'avançar en la tornada gradual a la feina un cop es comencin a aixecar els ERTO, és a dir, que es puguin prorrogar més enllà del 30 de juny en alguns casos. En aquest sentit, també ha destacat que les mesures econòmiques contra el covid-19 han aconseguit que el doble de persones estiguin protegides respecte a la crisi anterior.

Després de començar la compareixença donant "5 milions de gràcies" a totes les persones que han cobrat una prestació de desocupació, Díaz ha centrat els seus arguments en la xacra de la temporalitat. "Seríem absolutament europeus si no tinguéssim aquesta anomalia", ha apuntat la ministra. Així doncs, s'ha referit a aquest punt i a la precarietat com a "característiques molt singulars" del mercat de treball espanyol. Per això ha demanat "consens polític" a la resta de partits per posar en marxa transformacions laborals de fons. "La nostra resposta ha de ser ambiciosa", ha insistit Díaz, i ha plantejat polítiques fiscals inclusives per fer front a la situació actual.

La ministra ha defensat de nou el mecanisme dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a eina per contenir la destrucció d'ocupació. Durant els primers quinze dies del confinament, ha recordat, es van destruir 898.822 llocs de feina. Ha insistit, però, que un cop passat aquest període s'ha aturat aquesta escalada. "La situació serà molt dura per a moltíssima gent i no ho poden pagar els de sempre. No els podem fallar", ha explicat als senadors.