Els EUA sumen 17 milions de desocupats en un mes

Amb aires de la Gran Depressió, els Estats Units segueixen creant a velocitat rècord una muntanya d'aturats. Prop de 17 milions de nord-americans han sol·licitat les prestacions d'atur en l'últim mes, dels quals 6.600.000 en l'última setmana. Són dades facilitades pel departament de Treball, que, a més, ha actualitzat a l'alça les que havia ofert l'anterior setmana, amb 300.000 més dels inicialment anunciats. Es tracta d'unes xifres astronòmiques que, en paraules del secretari de Treball, Eugene Scalia, "reflecteixen el gran sacrifici dels treballadors dels Estats Units i les seves famílies per frenar la propagació del coronavirus".

Encara que l'última xifra oficial d'atur està en el 4,4%, l'exdirectora de la Reserva Federal, Janet Y. Yellen, va advertir que la realitat ja està més pròxima a un 12% o 13%, el pitjor percentatge des de la Gran Depressió, en què el 1933 fins a un 24,9% de la força laboral es va quedar sense feina. Els experts ja compten que les notícies seran pitjors que les dels moments més durs de la crisi financera del 2008 i el 2009 i que se superarà la segona major taxa d'atur del segle XX: un 10,8% el desembre del 1982.

Fa dues setmanes el Congrés va aprovar un paquet d'estímul econòmic històric per valor de més de 2 bilions de dòlars que inclou 600 dòlars per a cada aturat que s'han de sumar a l'ajuda estatal. No obstant això, la majoria de treballadors no els han rebut. El sistema, que habitualment triga entre dos i tres setmanes a gestionar la sol·licitud de prestació per atur, està saturat. Frustrats, són molts els que porten dies i centenars de trucades acumulades intentant inscriure-s'hi, de manera que fins i tot la xifra de 17 milions sembla petita.

Davant la falta d'ajudes econòmiques, ja són habituals les files per aconseguir aliments en diverses ciutats del país. Fins i tot hi ha qui ha acudit a les plataformes de crowdfunding per sol·licitar donacions, una fórmula força habitual als Estats Units entre ciutadans que reben una factura mèdica que no poden assumir i que també van utilitzar alguns funcionaris públics durant el tancament de govern més llarg de la història, que va tenir lloc entre el desembre del 2018 i el gener del 2019.

La Reserva Federal està comprant deute directament a grans corporacions i estats.

Davant d'una situació excepcional, accions extraordinàries. La Reserva Federal està prenent decisions més agressives que en temps de la crisi del 2008 i el 2009 i per primera vegada està comprant deute directament a grans corporacions i estats. Dijous va anunciar un programa de préstecs a empreses, ciutats i estats per valor de 2 bilions de dòlars. El seu president, Jerome Powell, va advertir dels riscos d'una reactivació precipitada de l'activitat econòmica. "Tots volem evitar un fals començament en el qual es reobri parcialment i això tingui com a conseqüència un repunt dels casos que ens porti a començar de nou". Una advertència davant la urgència de la Casa Blanca per tornar a una normalitat que el coronavirus nega.