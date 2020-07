Economia vota en contra dels comptes del Circuit de Catalunya

Les irregularitats detectades al Circuit de Catalunya continuen portant cua. Aquest dijous el departament de Vicepresidència i Economia de la Generalitat es va negar a aprovar els comptes del 2019, que es van votar al consell d’administració del Circuit, on també hi ha representats altres departaments de la Generalitat (fonamentalment, el d’Empresa), el RACC i l’Ajuntament de Montmeló. Segons Economia, hi ha “dubtes raonables” que els comptes -que recullen unes pèrdues de 3,8 milions d’euros- incloguin algunes de les irregularitats assenyalades per la Intervenció de la Generalitat en un explosiu informe de l’any passat que es fa fer públic al gener.

Aquell informe, entre altres coses, advertia que al Circuit s’havien pagat més de 722.904 euros en sous de manera irregular, ja que no estaven inclosos al conveni col·lectiu. Tot i que aquests sous corresponien només a l’exercici analitzat per la intervenció (l’any 2017), Economia sospita que han continuat havent-hi irregularitats com aquesta en els anys posteriors i que, possiblement, els comptes del 2019 no van incloure l’impacte dels més de 700.000 euros en sous fora de conveni.

“Volem saber la repercussió de les il·legalitats en els comptes del 2019”, diuen des d’Economia, on sospiten que la direcció del Circuit va fer cas omís de la Intervenció. “Demanarem a l’auditor del Circuit que miri si s’han incorporat els conceptes assenyalats a l’informe de la Intervenció”, afegeixen.

Tot i el rebuig d’Economia als comptes en el consell d’administració, la clau serà veure què passa a finals de juliol, quan la junta d’accionistes (en què el representant d’Economia ostenta el 51% del capital) haurà de votar els comptes. Si es rebutgen, s’hauran de reformular.

La situació és particularment delicada per a una instal·lació que acumula 82 milions de pèrdues des del 2009. Uns diners que la Generalitat sempre acaba cobrint. Des del 2016, el Circuit assegura que treballa en un pla de negoci per fer-lo viable, però mai s’ha dut a terme.

La publicació de l’informe de la Intervenció on s’assenyalen irregularitats va provocar la sortida sobtada de l’aleshores president de la instal·lació, Vicenç Aguilera. Des de llavors, la presidència l’ocupa Josep Mateu (que també és el president del RACC), tot i que ho fa de manera interina mentre el principal accionista de la instal·lació, la Generalitat de Catalunya, decideix qui el substitueix.

En un principi, el relleu s’hauria de fer aquest mateix mes de juliol, tot i que últimament el departament d’Empresa (que està en mans de JxCat i també està representat al consell d’administració) assegura que no hi ha tanta pressa. En canvi Economia -controlada per ERC- creu que és urgent nomenar una nova direcció perquè el Circuit necessita trobar la viabilitat com abans millor.