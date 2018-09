La Generalitat rebaixa a 3.700 les empreses que van traslladar la seu social després de l'1-O

"Els trasllats de seus socials no han tingut translació en llocs de treball, en termes productius i empresarials". Aquesta frase és una de les conclusions de l'anàlisi que el departament d'Empresa i Coneixement ha fet de la fuga d'empreses que es va produir arran dels fets de l'octubre de l'any passat a Catalunya, després de la celebració del referèndum d'independència. Segons el document, des d'aquell moment han marxat 3.700 empreses del Principat, d'acord amb dades de l'INE. La facturació d'aquestes empreses suma uns 100.000 milions d'euros, tot i que el canvi de domicilis socials i fiscals no ha anat acompanyat de la deslocalització dels centres operatius.

Malgrat aquesta conclusió, la consellera Àngels Chacón ha admès que és "obvi" que hi va haver impacte en l'economia, però en qüestions més intangibles, com la imatge. Chacón ha dit que no creu que la marxa d'aquestes empreses, com han manifestat dirigents polítics i empresarials els últims mesos, pugui suposar un risc més gran els pròxims anys, davant la possibilitat de deslocalització de centres productius en el futur. "Ho anirem veient", ha dit amb certa reserva.

Les dades utilitzades per Empresa difereixen de les que els últims mesos ha facilitat el Registre Mercantil, que des de l'octubre fins al juny comptabilitzava 4.220 empreses que van decidir traslladar el domicili fiscal fora del Principat. Tenint en compte les dades utilitzades per la Generalitat (3.700), l'afectació representaria el 0,59% del cens català d'empreses. Chacón ha destacat, a més, que les decisions de canvi de seu van ser 2.501, ja que molts canvis d'empreses serien filials empresarials que operen amb diferents codis d'identificació fiscal (CIF). En tot cas, la consellera ha assegurat que s'ha arribat "al final d'etapa" de la marxa d'empreses i que, malgrat això, Catalunya va tancar el 2017 amb un 1,5% més de societats, 616.366.

La titular d'Empresa ha carregat contra el govern de Mariano Rajoy, que el 6 d'octubre va aprovar un decret llei amb el qual facilitava el moviment de seus. A partir d'aquell moment, grans entitats com CaixaBank, Banc Sabadell, Gas Natural i Abertis van activar la maquinària per portar les seves seus fora de Catalunya. Aquella norma tenia una "marcada intencionalitat política", ha considerat Chacón, que ha lamentat que, a més, les setmanes posteriors el Govern es va quedar sense veu per actuar a causa de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Des del departament s'està mantenint contacte amb les empreses que van decidir canviar la seva seu social, però Chacón ha negat que hi hagi intenció d'articular un pla de xoc per facilitar la tornada d'empreses. Des de la conselleria també consideren que l'impacte fiscal de la marxa d'empreses no és important, ja que només quedarà afectada una petita part de l'impost de transmissions patrimonials.