Espanya, amb saldo exterior positiu i forts creixements 45 anys després

La frenada del consum intern té, com a mínim, una cara positiva. L’economia espanyola mantindrà un saldo exterior positiu durant els pròxims quatre anys perquè les exportacions seguiran creixent a un ritme del 4% com a mínim, mentre que les importacions creixeran menys, a causa de l’increment més moderat de la demanda interna a Espanya. Aquesta és una de les conclusions principals de l’últim informe del think tank EuropeG, titulat Creixement econòmic amb equilibri exterior. Un nou escenari per a l’economia espanyola.

Segons aquest grup d’experts, encapçalat per l’economista Antoni Castells, Espanya acumula més de tres anys amb un saldo exterior positiu (és a dir, la diferència entre exportacions i importacions incloent-hi les rendes de treball i capital i les transferències). Aquest factor es combina, a més, amb un creixement del PIB superior al 3%, un fet inèdit els últims 45 anys.

Des de la dècada dels 70 l’economia espanyola no havia aconseguit tres anys consecutius de creixement per sobre al 3% sense entrar en un dèficit exterior “de cert relleu”, apunta l’informe. Segons aquests experts, a més, corregir aquesta diferència exigia combinar la devaluació de la moneda amb moderació de la despesa.

Una situació “excepcional”

Durant la presentació de l’informe, Castells va apuntar que hi ha una situació “bastant excepcional” perquè el PIB espanyol ha crescut per sobre del 3% alhora que el país exporta més del que importa: per això EuropeG analitza si es pot prolongar o és una situació passatgera.

L’autor de l’informe, el catedràtic Rafael Myro, va concloure que amb el PIB previst per als pròxims anys el saldo exterior positiu tendirà a créixer i mantenir-se així. “Les exportacions difícilment creixeran menys del 4%”, va sentenciar Myro, que també va recordar que hi ha un 12% d’empreses amb capacitat exportadora que encara no venen a fora. Aquest catedràtic també va recordar que les companyies que exporten paguen salaris un 8% més alts de mitjana i tenen una productivitat un 18% més alta. “No només no cal abaixar els salaris, sinó que es poden apujar”, va assegurar.