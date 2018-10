L'FMI alerta que el deute mundial bat rècords

La directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, adverteix que el nivell actual de deute mundial supera tots els límits coneguts fins ara. En una conferència a Washington, Lagarde ha advertit dels riscos que suposa aquest augment imparable del deute públic i privat, que ja bat rècords, amb 157 bilions de dòlars en conjunt, un 60% més que al començament de la crisi financera, el 2007.

La directora de l'FMI va aclarir ahir que les economies emergents haurien de prendre mesures per controlar el creixement del deute corporatiu i fer que els préstecs governamentals siguin més sostenibles, mentre que les economies avançades haurien de reduir els dèficits i posar el deute públic en un "camí descendent progressiu". Segons l'última anàlisi de l'FMI, una millor gestió dels actius públics podria ajudar a generar més ingressos.

Durant el seu discurs, Lagarde també ha avançat que les previsions de creixement mundial per a aquest any podrien anar a la baixa com a conseqüència de l'augment de les tensions comercials. Concretament, en un discurs pronunciat aquest dilluns a la seu de l'FMI, Lagarde ha advertit que els riscos econòmics estan començant a "materialitzar-se".

En aquest sentit, Lagarde ha explicat que les previsions s'han convertit en "menys clares" que al juliol, quan l'organisme va estimar que el PIB mundial creixeria a un ritme del 3,9% el 2018 i el 2019. Lagarde ha emplaçat a la setmana que ve per comprovar les noves dades, perquè és quan l'FMI presentarà l'actualització de l'octubre del seu informe de Perspectiva Econòmica Mundial.

"Si les disputes comercials actuals tinguessin una escalada podrien provocar un xoc econòmic en una quantitat més alta d'economies emergents i en desenvolupament", ha assegurat la directora de l'organisme internacional. Amb aquest escenari, Lagarde ha recomanat als països que treballin junts per construir un sistema de comerç mundial que sigui "més fort, més just i més adequat per al futur". "Ens hi juguem molt, perquè la ruptura de les xarxes de subministrament globals té un efecte devastador en molts països, incloent-hi les economies avançades", ha insistit Lagarde, i ha recordat que això també podria impedir que els països emergents i amb baixos ingressos assolissin tot el potencial possible.

Segons els càlculs d'aquest organisme, una reducció del 15% en el preu del comerç transfronterer de serveis podria fer augmentar el PIB del G20 a més de 301.000 milions d'euros en un sol any.