Facebook amenaça amb anar-se'n de la UE si li prohibeixen transferir les dades als Estats Units

Mark Zuckerberg ha disparat: "Si Facebook topa amb una suspensió completa de les dades dels usuaris en direcció als Estats Units, com sembla que diu la proposta de la DPC [Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda], no és clar com podria continuar proporcionant els seus serveis i els d'Instagram a la Unió Europea". El míssil ha arribat a aquest organisme, la DPC, a través d'una carta signada per la màxima responsable de protecció de dades i privacitat de la companyia a Europa, Yvonne Cunnance, que ha deixat la porta oberta a anar-se'n de la Unió Europea si la companyia no pot continuar tractant les dades que hi obté com ha fet fins ara.

És la manera com la tecnològica nord-americana respon a l'ordre que la va obligar a principis de setembre a aturar el procediment mitjançant el qual enviava dades dels usuaris europeus als Estats Units. L'objectiu de la DPC, l'organisme que va emetre l'ordre, era actuar en línia amb el que havia sentenciat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) feia només un parell de mesos: a mitjans de juliol aquest tribunal va declarar nul el mecanisme que utilitzava Facebook per transferir aquesta mena de dades.

La companyia fundada per Mark Zuckerberg utilitzava el que es coneix com a privacy shield (escut de privacitat), un sistema paral·lel a la llei general de protecció de dades (RGPD) acordat pels Estats Units i la Unió Europea i que permetia a Facebook saltar-se els supòsits que a Europa es consideren bàsics per garantir la seguretat de les dades. El TJUE, arran d'una denúncia de l'activista austríac Max Schrems, va sentenciar a favor seu assegurant que Facebook no podia garantir que les dades dels ciutadans europeus es tractessin de manera segura als Estats Units. I que si volia continuar fent arribar aquesta mena d'informació a la seva seu als EUA, ho havia de fer complint les clàusules que inclou la RGPD.

Arran de la decisió, l'entitat oficial irlandesa encarregada de la protecció de dades va demanar a Facebook que deixés d'enviar als Estats Units les dades dels usuaris europeus. Facebook hi va recórrer a la justícia irlandesa, que li va concedir una suspensió fins que no es resolgués la disputa legal entre l'empresa i el regulador. I dins aquest procés, ara Facebook ha enviat al jutjat l'escrit on deixa clar que aquesta prohibició tindria un elevat impacte en les operacions i que no descarta anar-se'n de la UE si acaba tirant endavant. En concret, i com a mesura de pressió, Cunnance destaca que les aplicacions de la companyia han ajudat a generar vendes per valor de 208 milions d'euros a 7.700 empreses de tot Europa.