Fluix retorn a l'activitat del comerç

Tornada a mig gas. L'esperat retorn de l'activitat comercial s'ha saldat aquest dilluns amb un ball de xifres entre les patronals, però les primeres dades de les entitats apunten que només han aixecat la persiana entre un 10% i un 50% dels comerços.

"Entre un 40% i un 50%. No arriba al 50%". Aquesta és l'estimació d'Àlex Goñi, president de la sectorial de comerç de la patronal Pimec, sobre el nivell d'obertura dels comerços catalans aquest primer dilluns en què els establiments podien tornar a apujar la persiana després de quasi dos mesos de confinament. En canvi, segons Barcelona Comerç, l'organització que agrupa 24 eixos comercials de la capital, " un 10% del comerç dels eixos que havien estat tancats des del principi de l'estat d'alarma han tornat a aixecar la persiana".

Un breu recorregut pels carrers de districtes com Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, confirmava aquest matí l'atonia del retorn a la feina del sector. Tot i que les perruqueries estaven obertes amb cues de gent a la porta per demanar hora, botigues com ara copisteries, sabateries o tendes de mobles romanien amb la persiana abaixada. Alguns centres d'estètica o de fisioteràpia sí que han obert, mentre que diverses tintoreries continuaven tancades.

Segons Pimec, el grau d'obertura dels comerços és molt homogeni a tot Catalunya, amb poques diferències entre comarques o municipis. Pel que fa als subsectors, Goñi destaca que les perruqueries han obert en un 80% mentre que la restauració ha mantingut els locals tancats, excepte aquells que ja oferien menjar per endur-se. Segons Goñi, en molts bars i restaurants no els surt rendible obrir la porta perquè només poden tenir el local i les terrasses a mitja capacitat, per la qual cosa els costos són superiors a qualsevol ingrés que puguin fer. Uns altres sectors, com les bugaderies, es mouen en el 30%, aproximadament.

Les dades de Pimec són provisionals de les dotze del migdia, per la qual cosa poden variar quan s'acabi la jornada. Goñi també indica que el fet d'haver de treballar amb cita prèvia comporta problemes a botiguers que no hi estan acostumats. De fet, l'elevat nivell de reobertura entre perruqueries es deu al fet que aquests establiments "estan acostumats a treballar amb hores convingudes".

Un altre problema "és l'adequació de les botigues", explica Goñi, que ha comportat que alguns establiments no hagin pogut obrir en la seva hora habitual o no ho facin fins demà o, fins i tot, més tard. Malgrat les queixes, el responsable de la sectorial de comerç de Pimec assegura que el sector tenia "moltes ganes i molta necessitat d'obrir" després de dos mesos sense activitat.

"Les restriccions encara vigents i els requeriments de seguretat que són necessaris per oferir un servei segur han obligat molts establiments susceptibles d'haver obert avui sota la fórmula de cita prèvia a posposar fins a més avançada la setmana la tornada a l'activitat", coincidia Barcelona Comerç en un comunicat. L'entitat calcula que es tancarà la setmana amb un "20% d'establiments oberts", a més dels que ja estaven oberts durant el confinament. "El gruix important de negocis té previst obrir l'11 de maig", afegeix la nota.

En aquest sentit, el sector es queixa que les mesures exactes decretades pel govern espanyol no es van saber fins al vespre abans. "Tenim molta gent queixant-se que el BOE no va sortir fins ahir a la tarda [en referència a diumenge]", explica Goñi. "No hi ha diners per ajudar el comerç, hem hagut de passar dos finals de mes i a sobre ara ens hem d'espavilar", lamenta.

De fet, els sobrecostos que comporten les mesures higièniques i sanitàries són el principal escull per a molts botiguers. "És un altre dispendi", diu Goñi. Entre aquestes mesures destaca el fet que cal netejar dues vegades al dia la botiga, les distàncies de seguretat entre clients i personal, i la despesa de comprar material extra, com ara guants, pantalles protectores, mascaretes i productes desinfectants. En el cas de les botigues de roba, joieries i sabateries, a més, quan un client s'emprova una peça s'ha d'higienitzar immediatament o retirar del contacte amb el públic i de la venda i tenir-la aïllada durant deu dies.

Malgrat les queixes patronals, el sindicat Comissions Obreres ha demanat que es compleixin amb rigor les mesures sanitàries i que se segueixi el protocol de bones pràctiques publicat ahir pel ministeri d'Indústria i Comerç. "É s imprescindible garantir les mesures de protecció per a les persones treballadores al sector del comerç i la clientela", ha afirmat el sindicat en un comunicat.

Un 20% d'obertures a escala espanyola

Segons l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), a escala espanyola el grau d'obertura ha sigut més baix, concretament d'un 20% en el cas del comerç de proximitat, del 50% de les perruqueries i del 3% dels negocis d'hostaleria. No obstant això, l'ens empresarial espera que, a mesura que avanci la setmana, les xifres pugin fins al 40% en el cas del comerç minorista i al 70% de les perruqueries. "El problema, com ja és habitual, és que la normativa s'ha donat a conèixer un diumenge i a última hota", ha lamentat el president d'ATA, Lorenzo Amor.

"Molts autònoms avui estan adaptant els seus locals per obrir els pròxims dies, uns altres ens han traslladat que s'esperaran al dia 11, i molts ens traslladen que davant la poca afluència d'aquestes setmanes no faran la inversió en material sanitari ara mateix, perquè el cost pot ser molt superior al que facturaran durant la setmana", ha explicat.