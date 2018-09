La Generalitat no renova el contracte amb Standard & Poor's

La Generalitat de Catalunya ha decidit no renovar el contracte que tenia amb Standard&Poor's (S&P). Per aquest motiu, l'agència de qualificació nord-americana ha deixat de posar nota al deute públic de l'administració catalana. Fins ara, S&P mantenia per a Catalunya la nota B+, coneguda com a bo porqueria, tot i que amb perspectiva positiva, fet que obria la possibilitat a una pujada en el futur. De fet, en l'últim informe sobre el deute del govern, l'agència l'havia posat en revisió per estudiar una millora. Segons ha avançat Expasión, els criteris per aquesta avaluació es basarien en la riquesa econòmica de Catalunya, així com també en "el fort suport de liquiditat disponible per a les regions espanyoles".

Tot i les possibles millores en un futur, S&P adverteix que la qualificació B+ estava limitada pel "molt elevat" deute català, "una gestió financera molt dèbil, un pobre comportament pressupostari i una liquiditat poc adequada". L'agència de qualificació nord-americana també té en compte el context polític i avisa que les tensions entre la Generalitat i la Moncloa podrien obstaculitzar la capacitat del Govern per afrontar el seu deute.

Espanya tampoc va renovar el seu contracte amb S&P a finals de gener d'enguany, quan el llavors ministre d'Economia, Luis de Guindos, va argumentar que el deute espanyol era "tan rellevant" que "no necessita pagar agències".