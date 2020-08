Grifols paga menys a Espanya que a Irlanda en impost de societats

Grifols, l’única empresa de l’Íbex-35 que manté la seu social a Catalunya, va pagar l’any passat 122,6 milions d’euros en impost de societats, el tribut que grava els beneficis empresarials. Però d’aquests diners tan sols es van pagar a Espanya 3,1 milions, segons consta a l’informe anual del 2019 publicat per la mateixa companyia. Tot i que la multinacional no especifica quin era el seu benefici abans d’impostos a Espanya, el benefici net va ser de 29,7 milions i, per tant, el tipus efectiu pagat va rondar el 10%. Això queda lluny del 25% que estableix el tipus nominal de l’impost de societats, fet que possiblement es deu a les deduccions que les empreses es poden aplicar per qüestions com la recerca o la creació d’ocupació, entre d’altres. Consultada per l’ARA, però, la companyia no ha volgut aclarir-ho.

Fonts properes a l’empresa de derivats de la sang expliquen que tributa “el que toca” i que les dades de l’informe no recullen possibles pagaments anticipats de l’impost en altres exercicis. Tot i això, l’informe detalla que els impostos de societats pagats són la “quota líquida” corresponent al 2019. I fonts del ministeri d’Hisenda afirmen que aquest concepte correspon a l’import que les companyies han pagat i que, per tant, és el que cal tenir en compte.

Grifols, en què els principals accionistes són de la mateixa família, ha hagut de donar aquesta informació perquè una llei aprovada a Espanya el 2018 força les empreses cotitzades a revelar tota mena de detalls, inclosa la informació d’on generen els seus beneficis i quant tributen.

Grifols paga a Irlanda 11 milions d'impost de societats tot i tenir-hi l'1% de la plantilla; a Espanya paga 3 milions malgrat que hi té el 17% dels empleats

Les dades indiquen que Grifols fins i tot paga més impost de societats a Irlanda, un país que sempre està en el punt de mira dels seus socis a la Unió Europea per la seva baixa fiscalitat empresarial, tant si es mira el que tributa en nombres absoluts com en termes relatius. En concret, la multinacional catalana paga al país celta 11,1 milions d’euros de societats. Un cop més, com que no detalla quin era el benefici abans d’impostos en aquest país no podem saber el tipus efectiu que ha tributat, però veient les magnituds publicades (el benefici net va ser de 74,3 milions), la xifra ronda el 12,5% que Irlanda té com a tipus nominal de l’impost de societats.

El país on la companyia paga més són els Estats Units: hi abona 98,4 milions i va registrar-hi un benefici net de 438 milions. Les xifres proven que el pagament s’aproxima a l’impost de societats d’aquell país, on el govern federal grava els guanys de les empreses amb un 21%.

Contrast per països

De fet, les dades de Grifols als EUA tenen una coherència: la companyia va obtenir l’any passat el 77% dels seus beneficis en aquest país i hi va pagar el 80% dels diners destinats a l’impost de societats. En el cas d’Irlanda també hi ha unes magnituds consistents: Grifols va registrar-hi el 12% del seu benefici i hi va pagar el 8% del total de l’impost de societats (segurament una xifra més baixa perquè l’impost és més suau a Irlanda). En canvi, a Espanya la companyia va obtenir el 4,7% del seu benefici global i només hi va tributar la meitat, el 2,5% del total.

Saber quant ha de pagar una companyia en cada país no és una ciència exacta. Els fiscalistes tenen una disciplina (denominada preus de transferència ) dedicada a determinar quant pertoca tributar a cada país on una empresa actua.

“Per saber on ha de tributar una empresa es miren diverses qüestions, com on estan els seus intangibles, on genera les llicències i patents, on té realment el consell de direcció i, en definitiva, on genera els diners que guanya”, explica Óscar Bertrán, soci de Cuatrecasas especialitzat en preus de transferència. “També es pot mirar on tenen els treballadors o on tenen les seves principals inversions”, afegeix.

L’informe anual de Grifols dona informació per fer-se una idea sobre aquests conceptes. Per exemple, la companyia té a Espanya el 17% de la plantilla (xifra molt superior als beneficis que declara a l’Estat), mentre que als EUA hi té el 76% dels treballadors (una magnitud similar als beneficis i impostos que hi declara). En canvi, a Irlanda Grifols només hi té 213 treballadors, tot just un 1% de la seva plantilla global. L’empresa té a Irlanda una de les seves set plantes de producció europees, mentre que a Espanya n’hi ha quatre. Les altres plantes europees les té a Alemanya.

Majoria de patents europees

Un altre factor per establir on es localitzen els beneficis i, en conseqüència, on es tributa per l’impost de societats és saber en quins països es generen les seves patents. En el cas de la companyia farmacèutica nascuda al barri barceloní de la Bonanova, l’informe anual no detalla quantes patents ha generat en cada país. Es limita a dir que posseeix prop de 3.200 patents, de les quals el 55% són d’Europa (on quatre dels seus set centres són a Espanya). En canvi, només té el 8% de les patents als Estats Units, malgrat que és on més tributa. La resta estan distribuïdes per altres països.