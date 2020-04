Guia per evitar el coronavirus a la feina: no fitxar amb el dit o deixar les portes obertes

Aquest dimarts prop d'un milió de treballadors a Catalunya tornaran a la feina després de l'aixecament del confinament total. Es tracta dels empleats d'activitats no essencials que dijous van acabar el permís retribuït recuperable. La Generalitat, els sindicats CCOO i UGT i les patronals Pimec i Foment del Treball han elaborat una guia de recomanacions tant per a empreses com per a treballadors per garantir la seva seguretat al lloc de treball. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha explicat aquest dilluns que els 160 inspectors de la Generalitat controlaran que les companyies segueixin aquestes recomanacions. Però el mateix conseller ha admès que la xifra és insuficient. "Som conscients de la limitació del cos d'inspectors", ha assegurat.

A banda d'utilitzar mocadors d'un sol ús, tapar-se la boca amb la cara interna del colze quan s'esternuda i rentar-se constantment les mans, aquestes són les principals mesures que preveu la guia:

Les mesures prèvies que ha de prendre l'empresa

Prioritzar el teletreball sempre que sigui possible.

Reduir el nombre de treballadors i el temps de permanència que passin al centre.

Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball. Les instal·lacions es netejaran com a mínim una vegada al dia o cada cop que hi hagi un canvi de torn, els menjadors després de cada servei i els lavabos depenent de l'ús que se'n faci.

Organitzar els llocs de treball per garantir que es mantingui el metre i mig de distància de seguretat entre treballadors.

La utilització de mascaretes és recomanable en feines amb espais compartits o quan sigui difícil el compliment estricte de les distàncies de seguretat mínimes establertes.

Mesures a l'hora d'anar al lloc de treball

Transport privat

Si s'utilitza el vehicle particular s'ha de viatjar sol i netejar les manetes, el volant, la palanca de canvi i les mans cada cop que s'accedeixi al vehicle o se'n surti. Només es podran desplaçar dues persones en un mateix vehicle particular si treballen al mateix centre i tenen el mateix horari però una d'elles haurà d'anar al darrere i posar-se al cantó que quedi en diagonal del conductor.

L'empresa ha de valorar si facilita un transport privat col·lectiu a les persones treballadores. En aquest cas, la limitació serà d'un màxim de tres persones i sempre mantenint una distància entre elles de 1,5 metres.

Transport públic

Evitar les hores punta i no utilitzar-lo si el treballador es troba malament o pertany a un grup de risc. Cal recordar que els conductors d'autobusos no venen bitllets.

S'ha d'utilitzar mascareta tant dins del transport públic com a les estacions, parades o passadissos i no es pot omplir l'ascensor.

A l'interior del tren, metro o tramvia, distribuïu-vos en tota la longitud del vehicle per mantenir una distància de seguretat. No seieu davant d'una altra persona.

Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

Mesures dins del lloc de treball