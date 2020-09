Iglesias garanteix ara que els pares amb fills en quarantena i PCR negativa disposaran d'una baixa

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha garantit que els pares amb fills en quarantena i PCR negativa també podran cobrar la baixa per incapacitat temporal i que la mesura es posarà en marxa de manera "imminent". En una entrevista a La Sexta aquest dimecres, ha contradit la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va assegurar dimarts que les baixes laborals es limitaven als pares amb fills que tinguessin una prova amb resultat positiu.

Durant l'entrevista, Iglesias ha afirmat que la possibilitat que no fos així era "inacceptable", i ha apuntat que el ministeri de Treball ja treballa en una "incapacitat temporal que tingui reconegut almenys el 75% de les cotitzacions socials". El vicepresident segon ha anat fins i tot més enllà i ha apuntat que en el cas que els nens tinguin febre sense haver estat diagnosticats, els pares també es podrien acollir a la mesura: "És una qüestió de salut pública, no els podem dir als pares que no siguin responsables".

"Revisió fiscal progressista"

Sobre els futurs pressupostos generals de l'Estat, Iglesias ha afirmat que l'acord "implicarà una revisió de la fiscalitat en un sentit progressista i redistributiu". Iglesias ha reconegut que aquest punt encara s'ha de negociar però que, "tot i el moment particularment difícil per a algunes empreses", creu que ha de ser "compatible amb una revisió de la fiscalitat". "No tant en clau ideològica, sinó perquè l'Estat tingui els recursos necessaris per afrontar la situació", ha assegurat. Sobre les negociacions, ha mantingut que la porta continua oberta a tots els partits, ara bé, veia "molt difícil" pactar amb partits que governen amb "l'extrema dreta".