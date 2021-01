Ikea obre la seva primera botiga de menjar suec a Barcelona

No té res a veure amb les macrobotigues a les quals Ikea ens té acostumats. De fet, és tan petita que és fàcil passar-hi de llarg si no és perquè crida l’atenció l’inconfusible rètol de lletres blaves i fons groc. Això sí, no hi ha ni mobles ni parament de la llar. S’hi ven menjar. Sí, menjar. Ikea ha obert a Barcelona la seva primera botiga de menjar suec. O almenys així és com la publicita. I, en efecte, hi ha menjar suec, però també s’hi poden trobar productes d’altres països. De fet, un dels articles estrella és el salmó fumat, que no prové de Suècia sinó de Noruega, que, això sí, també és un país nòrdic. Aquesta setmana el mític panettone italià també ocupava un lloc privilegiat en aquesta “ pop-up store d’alimentació”, que és com Ikea descriu la seva nova botiga.

L’anomeni com l’anomeni, del que no hi ha dubte és que la botiga és d’Ikea: austera i minimalista, com tots els seus establiments. Prestatgeries de color blanc, tres neveres frigorífiques, un taulell i poc més. Tots els productes estan empaquetats i gairebé tots són processats.

Un lloc privilegiat

La botiga és a la primera planta del centre comercial La Maquinista, a tocar de la FNAC, un lloc privilegiat. De fet, l’establiment va obrir dimarts i dimecres ja hi era constant el degoteig de clients. Tots els que entraven tenien en comú que no havien trepitjat mai Suècia però sí que havien estat multitud de vegades als establiments de mobles d’Ikea i, després de recórrer els seus interminables passadissos, havien acabat al restaurant o a la botiga d’alimentació que hi ha just a la sortida, després de les caixes registradores. Així és com s’havien endinsat en el món del menjar suec.

“El que més m’agrada són les mandonguilles aquelles que porten mostassa i melmelada. No sé com es diuen. N’he menjat al restaurant d’Ikea. I també el pastís congelat d’ametlla, del qual tampoc recordo el nom”, comenta Carlos Ardanás després de comprar diversos productes a la botiga de menjar. Perquè aquesta és una altra de les seves característiques: tots els articles d’alimentació a la venda tenen noms tan impronunciables com els mobles d’Ikea. Hi ha, però, un avantatge: en aquest cas no cal muntar res. Venen preparats per menjar o perquè estiguin a punt després d’escassos minuts al forn o al microones. En el que no hi ha diferència és que són tan econòmics com el parament per a la llar.

“No hi ha salmó fumat més barat que el que venem a Ikea”, assegura Adrià Callado, un dels dependents de la botiga de menjar suec, mentre mostra alguns dels articles estrella de l’establiment. Per exemple, els famosos pastissets de canyella, les galetes de civada i xocolata o el paquet de vuit hot dogs que només val 3 euros. Una autèntica ganga.

“Un dels objectius prioritaris d’Ikea és que els nostres productes siguin accessibles a tots els públics, tant des del punt de vista de la ubicació de les nostres botigues com dels preus que oferim”, explica el responsable d’alimentació de l’empresa, Carlos Cocheteux, per justificar l’obertura de la nova botiga a Barcelona just ara, en temps de coronavirus. La continuïtat de l’establiment està garantida fins a principi de març. Després dependrà del seu èxit i del context de pandèmia. L’empresa també vol fer experiments similars a Saragossa i Sevilla.

De fet, el que Ikea intenta és adaptar-se a la situació actual, segons Cocheteux. La seva facturació a Espanya es va reduir un 9% l’any passat -va ser de 1.447 milions- com a conseqüència de l’aturada obligada a causa del confinament. Com a contrapartida, les vendes online es van disparar: van augmentar un 73% respecte al 2019, i van passar de 108 a 187 milions d’euros facturats. Ara l’empresa espera tenir èxit amb el menjar suec. “He vingut a comprar salsa per al salmó i ja s’ha esgotat”, lamenta una altra clienta, Susanna Hernández. De moment, sembla que la cosa no els va gens malament.