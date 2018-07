La Inspecció de Treball reclama 1,3 M€ a Deliveroo per als repartidors de Barcelona

La Inspecció de Treball de Barcelona també vol que Deliveroo pagui les quotes de la Seguretat Social dels seus repartidors. Com ha avançat aquest dimarts 'El País', els inspectors han aixecat una acta en què reclamen 1,3 milions d'euros a l'aplicació de menjar a domicili en concepte de les quotes dels 'riders' que no va abonar entre l'agost del 2015 i el desembre del 2017.

Així doncs, la Inspecció torna a considerar que els missatgers de la plataforma mantenen una relació laboral amb l'empresa i no mercantil, com defensa Deliveroo. D'aquesta manera, obliga l'empresa a donar d'alta com a treballadors centenars dels seus repartidors que actualment treballen com a autònoms proveïdors de serveis.

"Resulta evident que la relació que manté aquest col·lectiu de treballadors amb Deliveroo respon a un model estrictament laboral, sense la potestat d'organitzar ni la forma ni la càrrega de treball", explica Natxo Parra, l'advocat del Col·lectiu Ronda que va col·laborar en la denúncia presentada a la Inspecció de Treball.