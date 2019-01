Joan Gaspart agafa el metro per primer cop: "No és tan tràgic"

El president de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, ha revelat aquest dimarts que a causa de la vaga de taxis ha agafat el metro per primer cop. Gaspart ho ha revelat en una entrevista al programa 'Aquí amb Josep Cuní', de Ser Catalunya.

Gaspart participava en una entrevista que li feia Cuní sobre la vaga de taxis i el conflicte amb els VTC, i en un moment donat l'empresari hoteler i expresident del Barça ha revelat que, als 74 anys, era el primer cop que agafava el metro, concretament a Madrid.

"Entenc els taxistes en el fons però no en la forma. Els VTC no han nascut per acabar amb el taxi, sinó per complementar-lo. Cal que els taxistes es posin al dia com han fet els d'altres països", ha explicat @GaspartJoan, president de @BarcelonaTurism pic.twitter.com/jFJBlfGmxD — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) 22 de enero de 2019

"Avui soc a Madrid [on es fa la fira de turisme Fitur] i per primer cop a la meva vida he agafat el metro des de l'aeroport fins a Ifema, a la fira Fitur, perquè no hi ha taxis, lògicament", ha dit Gaspart. L'empresari hoteler ha reblat: "Doncs tampoc es tan tràgic, però això no és la solució".

Hi ha hagut qui ha documentat el moment de l'exdirectiu del Barça al transport públic i ho ha compartit a Twitter, com el músic del grup Els Amics de les Arts, Ferran Piqué, que ha penjat una fotografia feta pel seu germà.

El meu germà ha documentat el moment històric pic.twitter.com/e2vwk7HhNb — Ferran Piqué (@FerranPiqueF) 22 de enero de 2019

Josep Cuní li ha preguntat a Gaspart si li ha passat res al metro, i l'empresari ha contestat: "Al contrari, he disfrutat molt". De fet, Gaspart ha admès que no és usuari del transport públic: "Seria fals dir que soc usuari de metro i autobús". Tot i això, ha reconegut que fa 60 anys coneixia el metro de Londres "millor que ningú".