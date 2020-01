LLYC es reforça com a lobi empresarial amb el fitxatge de Roger Montañola

La consultora de comunicació LLYC ha fitxat Roger Montañola, conegut públicament des que va ser nomenat portaveu d'Unió l'any 2015, perquè faci créixer el seu equip dedicat a les relacions amb els poders públics. LLYC, de fet, ha comprat Diplolicy, una consultora fundada per Montañola i pel també expolític Xavier Cima. Amb aquesta operació, LLYC (anteriorment coneguda com a Llorente y Cuenca) incorpora els tres treballadors que tenia Diplolicy i els "set o vuit" clients que tenia aquesta companyia, segons detalla Montañola. El preu de l'operació no s'ha fet públic.

La feina de lobista està donant una sortida professional a aquells que decideixen abandonar la política

Ja fa temps que les consultores de comunicació van detectar que l'àrea d'assumptes públics ( public policy, en l'argot) és un sector per on fer créixer el seu negoci. Això explica que algunes de les principals consultores hagin ampliat les seves plantilles amb expolítics que els ajudin a obrir les portes dels partits, ja que l'àrea de public policy consisteix en bona part en ajudar les empreses a fer de lobi amb les administracions i els Parlaments. L'últim fitxatge ha sigut el de Montañola, però hi ha altres casos recents: el mateix Xavier Cima (ex de CDC, marit d'Inés Arrimadas i antic soci de Roger Montañola a Diplolicy) va fitxar per Kreab, la mateixa consultora on va anar a parar Eduardo Madina (excandidat al liderat del PSOE derrotat per Pedro Sánchez).

La feina de lobi, però, s'està estenent més enllà de les consultores de comunicació i està agafant una volada mai vista fins ara a Catalunya. Un altre dels impulsors d'aquest negoci és Josep Sánchez Llibre, que ha convertit la patronal Foment del Treball en un desacomplexat lobi empresarial, i per fer-ho ha incorporat expolítics com Carles Campuzano, entre d'altres. Aquest èxit està donant sortida professional a moltes persones que acaben d'abandonar la política. La setmana passada es va saber que Borja Sémper, tot just l'endemà d'anunciar que deixava el PP basc, fitxava per EY com a director de relacions institucionals.

"El fet que Kreab fitxés Xavier Cima segurament va ser un incentiu perquè LLYC fes l'aposta per intentar comprar Diplolicy", expliquen des de la consultora. Amb la integració de Diplolicy, LLYC espera ampliar la seva presència en una àrea de negoci en què fins ara era especialment forta a Madrid, però no a Barcelona. A la capital espanyola, per exemple, hi tenen José Luis Ayllón (antiga mà dreta de Soraya Sáenz de Santamaría quan era vicepresidenta del govern) o Román Escolano (que va ser ministre d'Economia durant pocs mesos, fins que el PP va perdre una moció de censura el 2018).

Durant la seva curta existència, Diplolicy s'havia especialitzat en donar servei a empreses tecnològiques estrangeres que volien entrar a Catalunya, sovint relacionades amb el sector de la mobilitat. Un dels seus antics clients, que avui dia ja no treballava amb ells, era Uber.