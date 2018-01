L’emprenedor acusat d’un frau amb bitcoins assegura que el van segrestar

Després que uns quants particulars i antics socis acusessin un dels fundadors de Bitchain, una empresa catalana dedicada a la instal·lació de caixers de bitcoin, d’un presumpte frau milionari amb la criptomoneda, l’ARA ha pogut contactar amb aquest emprenedor. És el català Joaquim Fenoy, que assegura que no ha comès cap frau ni contra els antics socis de l’empresa ni contra altres inversors. Fenoy, de fet, afirma que ell va ser víctima d’altres fraus amb criptomonedes i que va rebre coaccions per intentar forçar-lo a fer operacions il·lícites. També explica que va ser víctima d’un “segrest” d’alguns dels particulars que ara l’acusen d’haver-los estafat grans quantitats de diners en bitcoins.

Fenoy va ser un dels emprenedors, juntament amb els germans Jordi i Miquel Alcaraz, que va obrir Bitchain, una empresa dedicada a la instal·lació de caixers de bitcoins a Catalunya i a Grècia. Com ell mateix aclareix, treballa en el sector de les criptomonedes des del 2013 en “la part tècnica”, però després de sortir de la companyia (ara aturada) es va dedicar a fer d’intermediari, assessorant i gestionant la compravenda de bitcoins a Grècia. En aquest país, el corralito va disparar la demanda d’aquestes criptomonedes i recentment han saltat a la llum casos de fraus milionaris en el sector.

Aquest català especialitzat en criptomonedes es defensa de les acusacions que ha rebut i assegura que ell ha patit uns quants fraus durant l’etapa en què va començar a fer negocis a Grècia, on va arribar a viatjar fins a una vintena de vegades. Sosté que totes les transaccions les feia amb inversors lícits i amb un contracte signat, però assegura que va ser enganyat per acabar fent negocis amb les persones que el van “segrestar”, a les quals va denunciar el novembre passat, mentre li reclamaven 340 bitcoins que ell havia administrat com a intermediari i que, segons Fenoy, es van quedar atrapats per motius aliens a ell.

Així consta en la denúncia presentada per Fenoy el novembre de l’any passat a la Guàrdia Civil, a la qual ha tingut accés aquest diari. 340 bitcoins són uns 3,2 milions d’euros, al canvi d’ahir. De fet, la quantitat reclamada encara era més alta si es tenen en compte els interessos que esperaven rebre amb la transacció.

Fenoy explica que va ser enganyat per citar-lo i reclamar-li els diners, i va ser llavors quan va denunciar que l’havien segrestat. Però l’exmembre de Bitchain explica que va aconseguir avisar la seva família i la policia per escapar-se i denunciar el cas.

A més, assegura que la seva família havia rebut amenaces i, de fet, la seva mare havia presentat una denúncia arran d’una trucada telefònica en què li reclamaven aquests diners quinze dies abans. Amb aquestes dues denúncies presentades, el magistrat del jutjat número 7 de Barcelona va obrir diligències per un possible delicte de coaccions -no per segrest- i va dictar mesures cautelars contra tres persones que Fenoy havia denunciat assegurant que l’havien segrestat, i que ara tenen una ordre d’allunyament.

En procés judicial

Tot el cas es troba ara en ple procés judicial i, com va explicar l’ARA dimarts, diversos inversors preparen una querella contra aquest emprenedor per un presumpte frau milionari. Però segons Fenoy, ell ha sigut la víctima d’enganys i de coaccions per algunes d’aquestes persones que ara pretenen denunciar-lo. Desmenteix els seus antics socis de Bitchain, que l’acusen d’haver fet servir el nom de l’empresa per enganyar clients. Sosté que van ser la resta de socis de l’empresa els que van provocar problemes als inversors. L’ARA ha intentat tornar a contactar amb Bitchain però no ha obtingut resposta.

Pel que fa als diners que li reclamaven les persones que ha denunciat per segrest, Fenoy explica que la quantitat inicial invertida era més gran, però que en va poder recuperar una part. Recalca que, com a gestor, assumeix la responsabilitat de no haver-ne pogut retornar una part als “afectats legítims”. I reitera que si no s’ha pogut tornar aquesta part dels diners o de les comissions compromeses no va ser perquè ell hagués comès una estafa, sinó perquè “a Grècia hi va haver un problema amb la gestió d’aquests fons”. Explica que l’estructura que feia servir per invertir els bitcoins al país hel·lè es va enfonsar quan es va veure implicada en altres casos de frau.

De moment, després d’haver denunciat aquests casos i d’haver obtingut una ordre d’allunyament, Joaquim Fenoy ha optat per anar-se’n de Catalunya “per protegir-se a ell i la seva família”, però continua dedicant-se a l’assessorament del sector dels bitcoins.