Level estrenarà vols directes de Barcelona a Nova York i Santiago de Xile aquest estiu

La competència per les rutes de llarg radi 'low cost' a Barcelona s’endureix. Segons ha pogut saber l’ARA, Level anunciarà avui els dos nous vols que incorporarà a la seva programació la temporada d’estiu vinent: Santiago de Xile i Nova York (concretament, l’aeroport John Fitzgerald Kennedy) han sigut les dues destinacions escollides per l’aerolínia de baix cost del hòlding IAG. Consultada per aquest diari, la companyia, que encara opera amb avions de la flota d’Iberia, no confirma les destinacions i es limita a afirmar que Level “revisa la seva xarxa de rutes constantment i comunicarà qualsevol canvi quan sigui adequat”.

En les últimes setmanes Iberia ha demanat eslots a l’aeroport del Prat per començar a operar les dues rutes durant l’estiu vinent. Aquestes destinacions s’afegiran als vols que Level ja fa a San Francisco, Boston i Buenos Aires. A més, quan arribin els mesos de més calor l’aerolínia podria recuperar la ruta estacional a Los Angeles que ha ofert durant els seus últims dos anys de funcionament. Amb la incorporació del vol a Nova York, Level es torna a solapar en una ruta amb Norwegian, el seu principal competidor a Barcelona (recentment ja ho va fer amb París). La companyia escandinava també vola entre la capital catalana i la gran ciutat de l’est dels EUA, però ho fa a través de l’aeroport de Newark i no el JFK.

La situació és semblant al que passa en la ruta a San Francisco: així com Norwegian aterra a Oakland (al nord de la ciutat), la marca d’IAG ho fa al San Francisco International (al sud). Cal tenir en compte que American Airlines, l’altra companyia que opera el Barcelona-Nova York, ja forma part d’una aliança de vols transatlàntics amb Iberia.

Impuls a l’Amèrica Llatina

Level es vol enfortir en les rutes als Estats Units –on Norwegian ha adquirit força l’últim any–, però també vol repetir l’èxit de la seva ruta a Buenos Aires. Actualment ja ofereix vuit vols setmanals a la capital argentina i, després que Aerolínias Argentinas abandonés la ruta, l’opera en solitari. En el cas de Santiago, Level només competirà amb la xilena Latam. Precisament aquesta setmana el Tribunal Suprem d’aquest país va donar llum verda a un acord entre IAG, Latam i American Airlines per als vols als EUA i Europa.