Matadepera quadruplica la renda per càpita fins als 218.000 euros i ja és el municipi més ric d'Espanya

Matadepera, al Vallès Occidental, és el municipi de l'Estat amb una renda bruta mitjana per habitant més elevada, segons la llista publicada aquest dimarts per l'Agència Tributària espanyola que s'elabora a partir de les declaracions de la renda dels habitants dels municipis de més de 1.000 habitants.

Les dades són de l'any 2018, i Matadepera ha pujat al primer lloc després de multiplicar per quatre la seva renda bruta mitjana, que el 2017 era de 55.579 euros i el 2018 va assolir els 218.788 euros. Fonts de l'Agència Tributària atribuïen aquest enorme increment a !un increment puntual de les rendes de capital mobiliari" d'algun dels seus més de 9.000 veïns. Ara fa un any, Avinyonet del Penedès va viure un fenomen similar a causa de les rendes obtingudes per Mauricio Botton, un descendent de la família fundadora de Danone, empresa on havia estat directiu.

Pozuelo d'Alarcón, a Madrid, queda desplaçat al segon lloc, amb una renda de 79.506 euros, un 9% més que l'any anterior, seguit dels també madrilenys Boadilla del Monte (61.910 euros), que repeteix posició, i Alcobendas (68.842 euros), que escala un lloc.

A més de Matadepera, entre els 10 primers municipis espanyols per renda mitjana per habitant també hi ha els municipis de Sant Just Desvern, en el cinquè lloc amb 58.875 euros, i Sant Cugat del Vallès en el sisè, amb 57.565 euros. També hi ha Alella, en el vuitè lloc, amb 57.565 euros de mitjana.

Catalunya i la Comunitat de Madrid es reparteixen els deu primers llocs dels municipis amb més renda mitjana per habitant. Així, en el top ten, a més dels citats municipis catalans, hi ha Pozuelo d'Alarcón en el segon lloc, Boadilla del Monte en el tercer, Alcobendas al quart, Majadahonda en el setè, Torrelodones en el novè i Villanueva de la Cañada en el desè.

Entre els llocs 10 i 20 de la llista també hi ha uns quants municipis catalans. En concret, Rocafort (11), Sant Vicenç de Montalt (12), Cabrils (15), Sitges (16), Peralada (17), Teià (18), i Castelldefels (19). Cabrera de Mar ocupa el lloc 21, Vallromanes el 23 i Tiana el 24.

Avinyonet del Penedès, que en l'exercici del 2017 era el segon municipi d'Espanya amb més renda amb una mitjana de 57.843 euros, rebaixa aquesta xifra a la meitat (28.347 euros) i desapareix de la llista dels 25 primers.



Zahínos, a la província de Badajoz, es manté com el municipi de més de 1.000 habitants de menor renda, amb 12.459 euros per habitant de mitjana, tot i experimentar un notable repunt des dels 11.480 euros del 2017. El segueixen el Palmar de Troia (Sevilla), amb 12.560 euros, Pobla d'Obando (12.575 euros) i Higuera de Vargas (12.661 euros), tots dos a Badajoz, i Tornavacas (12.965 euros), a Càceres.



A Catalunya els municipis que tanquen la llista són tots a les comarques meridionals. Quatre dels cinc municipis catalans amb la renda més baixa es concentren a la zona de les Terres de l'Ebre. Les últimes posicions de la llista estan ocupades per Batea (Terra Alta), amb uns ingressos anuals mitjans de 16.233 euros; Horta de Sant Joan (Terra Alta), amb 19.303 euros; Camarles (Baix Ebre), amb 19.345 euros; Torres de Segre (Segrià), amb 19.351 euros, i el Perelló (Baix Ebre), amb 19.556 euros.