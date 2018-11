Seat, Naturgy, Telefónica, Aigües de Barcelona i CaixaBank s'alien per impulsar 'start-ups'

Cinc grans companyies han sumat els seus esforços per promoure 'start-ups' amb projectes disruptius i transversals que les puguin ajudar en el seus negocis. Aquestes companyies són Seat, Naturgy, Telefónica, Aigües de Barcelona i CaixaBank.

El projecte, anomenat Start4Big, vol ser una iniciativa digital, oberta i multisectorial per captar 'start-ups' madures. Els socis no han precisat quin suport tindran les empreses escollides i quina inversió rebran. "Seran vestits a mida", ha explicat Xavier Contijoch, director del projecte, que ha dit que no hi ha una modalitat de col·laboració tancada ni una inversió prevista per a cada cas: "Poden ser acords comercials, 'joint ventures' o una participació", ha explicat.

Aquesta és la primera vegada a Europa que cinc grans companyies de diferents sectors s'alien en una iniciativa d'innovació oberta, seguint un model col·laboratiu multisectorial, segons s'ha posat de manifest en la presentació. En la seva primera edició, que arrencarà aquest desembre, la iniciativa posa el focus en la recerca d'emprenedores amb projectes que ajudin els usuaris a controlar i gestionar el consum a casa.

De fet, cadascuna d'aquestes grans empreses tenen els seus projectes per potenciar 'start-ups', com és el cas de Wayra, de Telefónica. Però els representants de les companyies creuen que cal sumar esforços per promoure la innovació. "La relació amb altres empreses dona la possibilitat de la innovació col·laborativa", ha explicat Kim Faura, director general de Telefónica a Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Múrcia.

Start4Big pretén captar 'start-ups' tant espanyoles com estrangeres en una espècie de competició en la qual els socis llançaran vuit reptes anuals, en dues onades, i les 'start-ups' podran presentar els seus projectes en un procés de selecció. Cada onada tindrà una durada de sis mesos i constarà de quatre reptes, tres de multisectorials (que poden tenir impacte en dos o més socis) i un de transversal, que hauria de tenir impacte en les cinc empreses implicades.

Aquests reptes giraran al voltant d'àrees com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, la robòtica, el 'blockchain' o el 'big data', i hauran de tenir un impacte positiu no només en les empreses i els seus consumidors, sinó també en la vida diària de les persones.

La inscripció per a la primera onada s'obrirà el 10 de desembre, i el procés de selecció durarà fins a l'11 de juny, quan es coneixeran els guanyadors, i el 18 del mateix mes començaran a treballar les 'start-ups'.

Els responsables del projecte han destacat que aquestes empreses innovadores podran provar els seus prototips amb unes empreses, les cinc impulsores, que estan presents en 80 països, tenen 200.000 empleats en total i una cartera de 380 milions de clients. "Les 'start-ups' tindran accés al coneixement i talent intern de les nostres companyies", ha destacat Antoni Peris, director de recursos corporatius de Naturgy, que ha reconegut que en sectors en plena transformació, com el de l'energia, però també l'automoció, "les 'start-ups' tenen més agilitat que les grans corporacions.

Per això el repte va dirigit a 'start-ups' madures, és a dir, que ja tenen una versió pilot testejada i una tecnologia que funcioni, que no siguin només un 'power point' i que vulguin créixer comercialment.

El projecte és molt obert. No hi haurà una seu física per a Start4Big, sinó que s'aprofitarà la infraestructura dels socis. Tampoc hi ha un nombre concret de projectes en cadascuna de les onades, dependrà de com siguin els projectes, ni un capital o inversió fixos a destinar-hi.

La primera onada, que començarà al desembre, té quatre reptes. El transversal és ajudar els usuaris a controlar i gestionar el consum de la llar. I els multisectorials seran millorar l'experiència del client o reduir els costos dels serveis i productes que impliquen transaccions 'online'; proporcionar nous serveis aprofitant la comunicació entre diferents dispositius, vehicles o infraestructures; i fer el seguiment de les activitats dels clients en temps real per personalitzar la seva experiència.