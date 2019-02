Nostrum suspèn pagaments i cessa el seu president

Home Meal Replacement, la companyia dels establiments de menjar Nostrum, ha presentat aquest divendres concurs de creditors (l’antiga suspensió de pagaments) en no poder tancar els acords que estava negociant amb creditors no financers en els terminis previstos, segons va informar l’empresa al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) –la borsa de pimes– en un fet rellevant. A més, la companyia ha cessat com a president i conseller delegat al seu fundador, Quirze Salomó, segons ha informat la companyia. Contactat per l’ARA, Salomó no ha volgut fer declaracions sobre les decisions adoptades per la companyia, inclòs el seu cessament.

A més, el MAB ha notificat que suspèn també la negociació de les accions de la companyia al mercat de petites i mitjanes empreses. Nostrum ja havia presentat preconcurs de creditors el passat mes d’octubre, però esperava poder renegociar el seu deute i tancar un acord amb els creditors per sortir-se’n, segons va explicar llavors Quirze Salomó. En la seva notificació al MAB, Home Meal explica que “al no haver estat possible culminar l’acord amb els creditors no financers en el terminis previstos, el consell d’administració de Home Meal Replacement informa de la decisió de presentar el concurs voluntari en continuïtat de la societat”, i aclareix que es segueix, “per tant, en el seu normal funcionament”.

A més, en la notificació al mercat s’indica que aquests acords que no s’han pogut tancar amb una part dels creditors per la via extrajudicial, s’intentaran tancar ara “en el marc del concurs, doncs és intenció de Home Meal arribar a un acord mitjançant conveni de creditors per a reestructurar una part dels passius de tal forma que es recuperi l’estabilitat financera i el normal desenvolupament de l’activitat”.

Home Meal tenia un deute d'uns 10 milions d'euros quan va presentar el concurs de creditors a finals d'octubre, dels que un terç, 3,7 milions d'euros, eren amb la banca. A més, la companyia havia fet emissions de bons a Luxemburg. A principis de desembre del 2018 la companyia va arribar a un acord amb la banca creditora, que no ha sigut suficient per evitar el concurs.

L'any 2017, l'últim exercici conegut, Home Meal va tancar amb unes pèrdues de 3,4 milions d'euros, que fins i tot doblaven els 1,5 milions d'euros de números vermells de l'any anterior.

El fet rellevant amb la informació sobre el concurs de creditors el signa Quirze Salomó, fundador de la companyia, com a president i conseller delegat. Però immediatament després s'ha publicat un altre fet rellevant en el que s’informa que el consell d’administració ha decidit “cessar dels seus càrrecs al president i conseller delegat”, Quirze Salomó, nomenar com a nou president interí Guillem Junyent Argimon, fins ara conseller.

Nou consell d’administració

Aquest fet rellevant ja el signa el propi Guillem Junyent, i en ell s’especificava que la decisió del cessament del fins ara president, Quirze Salomó, s’ha d’emmarcar “en un context de renovació profunda del òrgan d’administració de la societat” i s’anuncia que es concretarà la pròxima setmana amb “la incorporació prevista de professionals de gran prestigi dins del sector de la restauració”.