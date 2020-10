Obrir empreses quan tothom les tanca

Ho tenia tot a punt per llançar una aplicació per conèixer gent, però el covid-19 i l’abisme que la pandèmia obria van fer-li fer un gir brusc de timó. Pocs dies després que es declarés l’estat d’alarma i no gaires abans de celebrar Sant Jordi, un amic florista, que era un dels majoristes més grans de Barcelona, confessava a Pau Culillas que hauria de llençar tot el seu estoc. I això, posat damunt la balança de guanys i despeses, implicava pràcticament perdre el 40% de la facturació de l’any. Culillas, que anys abans ja li havia proposat vendre per internet, va tornar a insistir en la idea i va tornar a topar contra el mateix mur. Però en aquesta ocasió, amb una petita escletxa, que va aprofitar: “Munta-ho tu, si vols”, li va dir el majorista.

Rosistirem neix en aquell moment i pocs dies després (exactament 10 abans de Sant Jordi) ja registrava 100 comandes. En total, va acabar repartint-ne 4.129. “A mesura que anàvem creixent anàvem posant més gent des de casa atenent els telèfons”, recorda Culillas. Motivats per l’èxit, van decidir repetir pel Dia de la Mare, una jornada que van saldar amb unes 2.000 comandes i l’obertura d’una botiga física al Born. És cert, reconeix, que no han tornat a facturar les xifres que van aconseguir aquell primer mes de feina, però van fent i no pateixen per haver de tancar, cosa que sona gairebé a miracle tenint en compte que van apujar la persiana quan tothom l’estava abaixant.

Els butlletins oficials del Registre Mercantil que s’han publicat des del 16 de març (primer dilluns després que entrés en vigor l’estat d’alarma) fins ara, indiquen que en els primers 45 dies d’estat d’alarma van començar a operar unes 350 empreses a tot Catalunya. La xifra molt probablement és més alta, ja que documents futurs poden informar de negocis constituïts en el passat. L’Idescat afina dient que a l’abril, l’última dada publicada, es van constituir 295 companyies. La xifra és sis vegades inferior a la del mateix mes de l’any passat, per culpa de l’abrupta aturada de l’economia provocada per la pandèmia. Així i tot, prop 300 empresaris van decidir tirar endavant els seus projectes.

400 comandes per setmana

Farmily és un d’aquests negocis, un altre comerç electrònic per portar vegetals de qualitat i proximitat a la gent de la gran ciutat. El projecte funcionava des del novembre, però a petita escala, gestionant via WhatsApp sobretot comandes d’amics i familiars. A partir del gener, veient que el feedback era positiu i que tenia entre 25 i 30 comandes al dia, Eduard Blanch, l’impulsor, va decidir muntar-ho millor. Arribar a les 400 comandes a finals de març el va acabar de convèncer de constituir-se formalment com a empresa.

“La clau és que resolíem un problema puntual, el confinament, però amb una solució que podia adaptar-se a quan tot tornés a la normalitat”, raona Blanch. Això sí, el confinament va ser clau: els compradors tenien temps per penjar fotos a Instagram de les comandes, de fer receptes amb les verdures... i això els va donar a conèixer. “Estàvem fent 400 comandes per setmana al maig, i ara d’aquells clients n’han quedat entre 150 i 200”, explica. Unes cinc vegades més dels que tenien al principi.

Empreses trasbalsades

Però ni tot són comerços electrònics ni la pandèmia ha sigut sempre favorable per als que s’han animat a obrir empreses aquests mesos. Els dos socis darrere de Branstom, per exemple, portaven des de finals del 2019 donant forma a la seva idea, que era oferir a les empreses tot un ventall de serveis orientats a la seva promoció: productes, marxandatge i fins i tot assessorament en la imatge de marca. L’estratègia de llançament passava per fer venda de carrer i dirigir-se al que llavors creien que era el públic més adient: hotels, universitats i el sector dels esdeveniments. La nova normalitat ho va tirar tot per terra i l’empresa es va constituir formalment amb els socis signant amb mascareta i sense saber ben bé què passaria a partir d’aquell moment.

El que ha passat és que ara s’adrecen sobretot a farmàcies i clíniques dentals. “Al juny i al juliol va costar molt arrencar: el setembre, a priori, serà el primer mes en què cobrirem despesa -expliquen des de l’empresa-, però cada mes és una incògnita”. L’única crua certesa, diuen, és que si la cosa no pren embranzida la inversió feta no els sostindrà més enllà d’aquest any.

Andreu Enfedaque fa balanç lluny d’aquest estat d’ànim. El seu nom surt al Registre Mercantil com a administrador únic de deu noves empreses creades aquest any, dues després de declarar-se l’estat d’alarma. A l’abril va constituir formalment Ecosinuestra, una plataforma de gestors, advocats i terapeutes que ofereixen assessorament a professionals de les teràpies alternatives i de la salut natural. Per a ell, que es dedica professionalment a obrir empreses i contractar gent perquè les administri, el covid-19 ha suposat senzillament canviar el segment en què obria les empreses, que fins ara eren sobretot de serveis jurídics o financers. “El meu fort és generar negoci”, explica Enfedaque. “[En aquesta crisi] vaig veure una oportunitat: jo havia de ser-hi”. De fet, reconeix, el que l’està fent “literalment ric” és una empresa mitjançant la qual comercialitza equips de protecció individual (EPIs) relacionats amb la pandèmia.