Premien la presidenta de l'empresa que va provocar el caos al Prat aquest estiu

La presidenta executiva del grup Eulen, María José Álvarez Mezquíriz, ha estat reconeguda com a empresària de l'any (Business Leader of the Year) per la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units, segons informa Europa Press, que indica que rebrà la distinció aquest dilluns a Nova York.

Álvarez Mezquíriz és la primera executiva d'Eulen, l'empresa dels vigilants de l'aeroport del Prat, que van fer vaga aquest estiu i van provocar, per culpa d'això, importants cues i retards per passar els controls de seguretat durant l'operació sortida de les vacances, a començament del mes d'agost. El conflicte es va solucionar amb un arbitratge.

Els premis reconeixen la contribució al creixement econòmic d'Espanya o dels Estats Units i la millora de les relacions empresarials entre els dos països.

Eulen està present al mercat dels Estats Units des del 2008, quan hi va comprar una empresa de handling, i actualment opera en 13 aeroports nord-americans.

La Cambra de Comerç Espanya-Estats Units ha distingit la presidenta d'Eulen pel seu lideratge i la seva visió estratègica, i també per l'aportació a la modernització, internacionalització i consolidació d'Eulen a Espanya com a lider en externalització de serveis d'empreses.