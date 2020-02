Español segueix al carrer tot i les condemnes

Poca gent recorda ja qui és Rafael Español. Aquest directiu va ser el poderós president de La Seda de Barcelona, històrica empresa catalana que ell va contribuir a reflotar als anys 80. Fa temps, però, que els dies daurats d’Español van quedar enrere: avui dia ja pesen sobre ell tres condemnes de presó per diferents delictes econòmics comesos quan dirigia La Seda. Però algun poder deu conservar Español perquè, per molt sorprenent que sembli, encara no ha entrat a presó. Fa gairebé dos anys que va rebre l’última condemna, però l’exdirectiu segueix estant en llibertat i no ha hagut de trepitjar la presó ni un sol dia.

Un cop condemnat, l’expresident de La Seda va demanar als jutges que suspenguessin la seva entrada a la presó perquè havia demanat un indult al govern espanyol. I els jutges l’hi van concedir. Això era l’estiu del 2018. En concret, Español va demanar l’indult per dues de les sentències que té en contra. Són les dues més elevades i, per tant, les que l’obligarien a entrar a presó.

Aquest directiu veterà va ser un home molt proper a la Convergència i Unió de Jordi Pujol. Tant que, poc després del pacte del Majestic entre CiU i PP, l’any 1996, Pujol va col·locar Español al consell d’administració d’Endesa.

La convulsió que ha viscut la política espanyola els últims anys ha afavorit que la resolució de l’expedient d’Español s’hagi anat ajornant. Poc després que el sentenciat demanés l’indult, Pedro Sánchez va convocar eleccions generals, uns comicis que van deixar Espanya sense govern durant gairebé tot el 2019. Amb el govern en funcions es van denegar multitud de peticions d’indult (en concret, 3.839 durant tot el 2019) però no se’n va donar cap perquè aquest perdó no es concedeix mai quan el govern està en funcions. Español va tenir sort que la seva no era una de les peticions denegades i, ara que hi torna a haver govern, es torna a obrir la porta a la concessió d’aquest perdó. Ara bé, com que no hi ha cap termini fixat per resoldre aquests expedients, Español encara podria passar-se una bona temporada sense anar a la presó. Si és que hi acaba entrant.

Les rebaixes de la fiscalia

Les tres condemnes contra Español són per fets similars: el desviament de fons de La Seda de Barcelona cap a la seva butxaca. Totes tres sentències també tenen en comú que van arribar després d’acords signats entre Español i la Fiscalia, que en les tres ocasions van rebaixar enormement les seves peticions inicials de presó per al directiu.

En el primer cas, la Fiscalia demanava 27 anys i mig de presó per a Español per la malversació de 12,2 milions d’euros. Finalment, la pena es va rebaixar a 1 any i 11 mesos de presó perquè una part dels diners s’havia retornat i perquè el procés judicial havia patit “dilacions indegudes”, ja que els delictes s’havien comès entre el 2001 i el 2004 i la sentència era del 2015.

En el segon cas, sentenciat el 2017, la condemna va ser de 2 anys i mig per delictes continuats d’apropiació indeguda i falsedat documental. Español i altres directius van fer veure que La Seda havia venut milers de tones de plàstic PET a una altra empresa, però era mentida. La Fiscalia, que demanava 12 anys de presó, es va conformar amb una cinquena part.

Finalment, l’última condemna és del març del 2018, aviat farà dos anys. La Fiscalia demanava 13 anys i 9 mesos de presó per haver desviat, juntament amb altres persones, 18 milions d’euros de La Seda el 2008, un any abans de deixar el càrrec. Altre cop les “dilacions indegudes” i el fet que els acusats tornessin part dels diners va seduir el ministeri fiscal per rebaixar la petició de pena a 2 anys i quatre mesos.

És per aquests dos últims casos pels quals Español espera que el govern central l’indulti. La llei d’indult, que data del 1870 tot i que s’hi han anat introduint modificacions, és poc concreta i no fixa cap termini per al perdó, tot i que els expedients més urgents o importants s’acostumen a accelerar. És evident que aquest no és el cas de Rafael Español, que, mentrestant, gaudeix de llibertat.

El criteri per donar un indult

Queden lluny els anys en els quals el govern indultava 1.744 persones a l’any, equivalents a 34 per setmana (com va passar el 2000). L’any passat tan sols es van concedir 39 perdons, l’1% dels que es van demanar.

Habitualment, els indults que es donen ara tenen l’informe favorable de la fiscalia i del tribunal que ha jutjat el cas. Dels 47 indults que ha donat el govern de Pedro Sánchez, 37 complien aquests dos requisits. Ara bé, sovint l’indult no anul·la la sentència sinó que només la rebaixa.