Reig Jofre produirà massivament la vacuna Janssen contra el coronavirus a Catalunya

Els laboratoris catalans Reig Jofre han tancat un acord amb Janssen Pharmaceutical Companies, de Johnson & Johnson, per a la transferència tecnològica de la producció de la seva candidata a vacuna contra el covid-19 quan sigui aprovada, segons ha informat la companyia catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segons l'acord, Reig Jofre serà responsable de la formulació i envasat de la candidata a vacuna, que serà distribuïda per Janssen. Per a fer-ho el laboratori català compta amb la nova planta que entrarà en funcionament el primer trimestre del 2021, i que ha comportat una inversió de 30 milions. Per a produir la vacuna caldrà una inversió addicional a la planta, que la companyia no ha detallat, però que ja s'ha iniciat, i que garantirà el compliment dels nivells de bioseguretat i requeriments per a la vacuna.

Reig Jofré, amb seu a Sant Joan Despí, té una amplia experiència en fabricar productes injectables estèrils i assegura que la seva nova planta d'última generació crea una oportunitat única per a contribuir a les necessitats de subministrament ràpid i segur de la vacuna.

Es dispara a la borsa

Des del primer moment, els laboratoris Reig Jofre van ser candidats a la producció de la vacuna, tal com va interpretar la borsa. Al maig, el valor de les accions de la companyia es va disparar un 25% en un sol dia quan van aparèixer les primeres informacions sobre la possibilitat que fabriqués la vacuna.

Aquest diarts, un cop conegut l'acord amb Jannsen, les accions de Reig Jofre s'han tornat a disparar a la borsa. Poc després d'obrir el mercat, a quarts de deu del matí, els títols de Reig Jofre cotitzaven a 4,36 euros, amb una pujaada de més del 15%.

L'acord arriba després de mesos de treballs d'avaluació i treball tècnic dels equips de transferència de tecnologia, producció i operació, cosa que permetrà la producció dels primers lots d'aquesta candidata a vacuna un cop rebi les aprovacions per part de les autoritats sanitàries.

La nova planta de Reig Jofre li permetrà triplicar la seva capacitat de producció i augmentar l'eficiència energètica. La planta integra tecnologia d'aïlladors d'última generació i processos automatitzats que garanteix la qualitat i seguretat de producció asèptica al màxim nivell.

La inversió en aquesta nova planta ja es va dissenyar per aportar capacitat addicional per complir amb la demanda creixent dels productes propus, poder desenvolupar nous mercats internacionals i incrementar els serveis de fabricació per a tercers, segons la companyia.

El conseller delegat de Reig Jofre, Ignasi Biosca, s'ha mostrat orgullós que l'esforç de la companyia per invertir en tecnologia i capacitat industrial contribueixi en disposar d'una vacuna contra el covid-19 en un gran nombre de països. "Haver estats escollits per Janssen com un dels seus socis de producció de la candidata a vacuna Ad26.COV2-S donarà a Reig Jofre l'oportunitat de demostrar el valor estratègic que suposa disposar d'una indústria sòlida competitiva i tecnològicament avançada per superar una situació crítica com l'actual", ha indicat.