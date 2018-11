Revolta funcionarial per les pagues extres

Tips d’endarreriments i de l’incompliment del calendari per al retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014, els sindicats CCOO i UGT van cridar ahir a la vaga general els més de 250.000 treballadors públics de la Generalitat el dia 12 de desembre. “L’incompliment dels acords firmats i les resolucions aprovades pel Parlament, a més de la proposta presentada en l’última reunió, representen un autèntic insult i una falta de respecte als treballadors”, asseguraven els dos sindicats ahir en un comunicat.

La proposta del Govern en aquesta última reunió, presentada a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat, consistia a retornar un 10% de la paga del 2013 durant el 2019 i no en el que queda del 2018, tal com havia signat el juny del 2017 la llavors consellera Meritxell Borràs. La resta de la paga es retornaria un 20% el 2020 i un 35% el 2021 i el 2022, respectivament.

Retorn al “seny”

Pel que fa la paga del 2014, la proposta era retornar un 25% entre el 2023 i el 2026, més de deu anys després de l’impagament. “El mateix Parlament va instar el Govern a negociar el retorn de les dues pagues durant el 2019 i el 2020”, com recorda Carles Villalante, secretari de política institucional i programes del sindicat UGT a Catalunya.

Els sindicats asseguren que el seu objectiu no és fer vaga sinó aconseguir que es retiri aquesta última proposta i que es torni a negociar. “Volem una nova proposta, amb seny i viable, i que compleixi els acords firmats per la consellera Borràs”, assegura Villalante. Fins que això no arribi, els sindicats tenen previst registrar la convocatòria de vaga i fer avui una concentració a partir de les 9.30 a la plaça Sant Jaume, just davant de la Generalitat, aprofitant que els dimarts hi ha consell de govern.

Alhora, entre demà i dijous es tancaran un seguit d’accions que escalfaran els motors fins al dia de la vaga. “Hi haurà assemblees, concentracions i aturades puntuals”, va avançar Villalante. Paral·lelament, els sindicats volen reunir-se amb els diferents grups parlamentaris i amb el conseller d’Economia, Pere Aragonès, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. Aquesta nova mobilització se suma a les convocatòries de vaga que han anunciat els professors el 29 de novembre i els metges del 26 al 30 també d’aquest mes.