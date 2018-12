Rànquing de riquesa per comarques: la Ribera d'Ebre és la que té ciutadans amb més renda

La Ribera d'Ebre és la comarca catalana amb una renda per càpita més alta, de 44.400 euros anuals per habitant, segons dades de l'Idescat. La segueixen el Barcelonès, amb 37.100 euros per càpita; el Tarragonès, amb 35.800 euros per habitant, i la Vall d'Aran, amb 35.300 euros.

En total, 11 de les 42 comarques superen la mitjana catalana de 30.100 euros per persona, entre les quals també hi ha l'Alt Camp, la Conca de Barberà, la Segarra, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Gironès i la Garrotxa. A l'altra banda del rànquing, el Baix Penedès, amb 17.700 euros per persona, és la que té el producte interior brut per càpita (PIB) per habitant més baix, seguida del Montsià i el Garraf, amb 17.900 euros per persona en tots dos casos. El 2015 la Ribera d'Ebre ja va ser la comarca més rica en termes per habitant

Per creixement, el PIB per càpita de la Garrotxa va augmentar un 8% entre el 2015 i el 2016, un fet que la situa com la comarca amb més increment de la renda per habitant. Un total de 33 comarques van augmentar el seu PIB per habitant el 2016. Malgrat tenir la renda per càpita més alta, però, la Ribera d'Ebre va ser on més va caure, amb un descens de l'11,6%.

Per municipis, nou poblacions van doblar la mitjana catalana el 2016. Castellbisbal, amb 86.700 euros per habitant, i Martorell, amb 82.400 euros, són els dos municipis de més de 50.000 habitants amb un PIB per habitant més alt. També van doblar la mitjana la Canonja, Parets del Vallès, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Lliçà de Vall, el Prat de Llobregat, Polinyà i Celrà. En canvi, Santa Margarida de Montbui i Badia del Vallès, amb 9.000 i 6.700 euros per habitant, van ser els municipis amb la càpita més baixa.

En total, els municipis i les comarques amb la renda per habitant més alta són aquelles en què hi ha presència d'indústries potents, o bé d'un sector serveis molt desenvolupat. De les comarques amb més PIB per càpita, quatre –Alt Camp, Conca de Barberà, Segarra i Ribera d'Ebre– tenen com a principal activitat econòmica la indústria.