L'Estat activarà un fons de reconstrucció de 16.000 M€ per a les comunitats

Un fons especial de 16.000 milions d'euros perquè "cap comunitat autònoma es quedi enrere". És la principal mesura econòmica que ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva roda de premsa d'aquest dissabte, el primer dia en què la desescalada del confinament ja permet les passejades i sortides per fer esport. Aquesta bossa de recursos s'entregarà en forma de transferències no reemborsables de l'Estat, independent de quina hagi sigut l'afectació de cada territori per la crisi del covid-19. "El govern d'Espanya té la determinació ferma de governar per a tots i d'escoltar tothom", ha afirmat Sánchez durant la compareixença.

Concretament, el líder socialista ha anunciat que dels 16.000 milions d'euros del fons per a les comunitats, 10.000 milions seran per a la despesa sanitària, 1.000 milions s'adreçaran a ajudes socials i els 5.000 restants seran per a la reactivació econòmica. L'executiu espanyol compartirà més detalls sobre aquest nou instrument demà mateix amb els caps dels governs autonòmics, durant la vuitena conferència de presidents en els últims dos mesos.

Davant les tensions que ja generava el sistema de finançament autonòmic, Sánchez ha assegurat que el 2020 les comunitats rebran prop de 7.900 milions d'euros més de l'Estat que l'any passat, entre transferències i bestretes, un increment del 7,3%. "És un esforç que estem fent el conjunt de la societat", ha asseverat, i ha urgit la resta d'administracions i partits polítics a "treballar junts" per reactivar l'economia i vèncer el virus.

L'anunci de Sánchez s'ha solapat amb la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès. Tots dos han celebrat la creació del fons tot i que han reclamat que la injecció es faci de manera "immediata". "Cal saber-ne el detall. La lletra és més important que el to. Estem a l'expectativa", ha dit Aragonès. En la mateixa línia, el titular d'Economia ha reclamant que la Generalitat tingui potestat per decidir en què gasta aquests recursos.

Recuperació econòmica el 2023

Amb la revisió de les previsions macroeconòmiques ja a la mà –es preveu una caiguda del PIB del 9,2% i que l'atur es dispari al 19% el 2020–, Sánchez ha afirmat que malgrat el "cataclisme" Espanya està "en condicions de recuperar la riquesa i l'ocupació" durant els pròxims dos anys. D'aquesta manera, s'ha mostrat confiat en acabar el 2023 "millor del que estàvem al principi d'aquest any tan dramàtic".

Per aconseguir aquesta fita, el líder socialista ha reclamat la necessitat d'un pacte europeu per a la recuperació econòmica que es comprometi especialment amb els països més castigats per la pandèmia. "Això és diu solidaritat i no hi renunciarem", ha afirmat. A més, també s'ha encomanat a empresaris i treballadors per posar en marxa aquest projecte de reconstrucció econòmica.

Més crèdits ICO i desescalada dels ERTO

Sánchez ha aprofitat la compareixença per anunciar una tercera tanda dels crèdits ICO de 20.000 milions d'euros més per dotar de liquiditat les empreses espanyoles davant la caiguda dràstica dels seus ingressos. Aquesta nova línia de préstecs avalats per l'Estat l'aprovarà dimarts el consell de ministres i estarà reservada principalment a pimes i autònoms.

D'altra banda, l'executiu socialista està en converses amb els sindicats per afinar una de les mesures estrella en la seva bateria de respostes a la crisi del covid-19. "Estem parlant per adaptar els expedients de regulació d'ocupació (ERTO) al període de transició", ha explicat. Aquesta proposta respon a les inquietuds de sectors com l'hostaleria, que demanava un retorn gradual a la feina dels treballadors que estan temporalment a l'atur a mesura que s'aixequin les restriccions al seu aforament. "Volem convertir-los en incentius per a la reincorporació laboral", ha dit Sánchez.